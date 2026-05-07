SDP:n kannatus laski, mutta oli yhä kyselyn selkeä ykkönen.
Suurin oppositiopuolue SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,7 prosentin kannatuksella, selviää Ylen tuoreesta kannatusmittauksesta. SDP:n kannatus laski toista kuukautta peräkkäin.
Toisena tulee pääministeripuolue kokoomus, joka kiipesi huhtikuun mittaukseen verrattuna hivenen 17,6 prosenttiin.
Kolmantena jatkaa keskusta 14,2 prosentin kannatuksella. Perässä tulee perussuomalaiset, jota kannatti 13,9 prosenttia vastanneista.
Taloustutkimus haastatteli mittausta varten lähes 2 380:tä ihmistä. Haastattelut tehtiin tietokoneavusteisina puhelinhaastatteluina ja nettipaneelissa huhti-toukokuussa.