Paris Saint-Germain ja Bayern München tarjosivat viikko sitten ennätyksellisen yhdeksän maalin näytöksen jalkapallon Mestarien liigan välierien avausosassa Pariisissa. Tänään Münchenissä pelattavassa toisessa osassakin avausmaali nähtiin jo kahden minuutin kohdalla.

Avausosan 5–4 voittanut Mestarien liigan hallitseva voittaja PSG lähti toiseen osaan monien papereissa haastajana. Pariisilaisvieraat vastasivat kuitenkin ensimmäisestä osumasta.

Pelikellossa oli juuri ja juuri kaksi minuuttia, kun Khvitša Kvaratskhelia ja Fabian Ruiz pelasivat keskialueella näyttävän seinäpelin ja Kvaratskhelia pääsi Ruizin pitkän pystysyötön jälkeen murtautumaan Bayernin rangaistusalueelle.

Pilkun tuntumasta löytyi täysin vapaaksi unohdettu Ousmane Dembele, joka laukoi PSG:n 1–0-johtoon ja yhteismaaleissa 6–4-karkumatkalle.