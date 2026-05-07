Britanniassa mitataan tänään kansansuosiota vaaliuurnilla.
Britanniaa hallitsevalle työväenpuolueelle on luvassa kirveleviä tappioita tämän päivän alue- ja paikallisvaaleissa. Niissä valitaan edustajat Skotlannin ja Walesin alueparlamentteihin sekä tuhansia edustajia valtuustoihin eri puolilla Englantia.
Vaalit ovat Britanniassa laajin suosionmittaus vaaliuurnilla sitten kesän 2024 parlamenttivaalien. Työväenpuolueen ennustetaan menettävän vaaleissa paikkoja sekä oikeistopopulistiselle reformipuolueelle että vasemmistolaiselle vihreille.
Walesissa työväenpuolue on menettämässä suurimman puolueen asemansa itsehallintoparlamentissa. Ykkössijasta kilpailevat reformipuolue ja Walesin itsenäistymistä kannattava Plaid Cymru.