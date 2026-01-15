Wilma Murto liputtaa Harri Heliövaaraa Vuoden urheilijaksi.

Seiväshyppääjä Wilma Murto luonnehtii mennyttä urheiluvuotta mielenkiintoiseksi.

– Minusta tuntuu, että on ollut tosi värikästä ja monipuolista. Ei ole mitään selkeitä yksittäisiä, että olisi vaikka itsestään selvää, kenelle menee Sykähdyttävin urheiluhetki tai Vuoden urheilija -palkinto, Murto sanoi Urheilugaalassa.

Vuoden urheilijaa hän kertoi pohtineensa päivän mittaan. Murto on päätynyt liputtamaan Australian avoimet ja ATP-finaaliturnauksen viime vuonna voittaneen tenniksen nelinpelitähden puolesta.

– Minulle tulisi hyvä mieli, jos Harri Heliövaara olisi Vuoden urheilija. Se on ollut minulla päällimmäisenä mielessä.

"Ei tarvitse jännittää"

Itselleen Murto luonnehtii iltaa rentouttavaksi kokemukseksi.

– Ei tarvitse jännittää, onko palkintojen noutoa, ehdokkuuksia tai muita. Tietenkin toivon mukaan ensi vuonna taas olisi ehdokkuuksia ja jännitettävää. Rento ilta ja mukavia ihmisiä, sitä minä odotan kaikkein eniten.

Aiempina vuosina ulko- sekä sisäratojen Euroopan mestaruuksiin ja MM-ulkopronssiin taivuttanut Suomen ennätysnainen kiteyttää viimeisten parin vuotensa olleen varsin myrskyisät. Taustalla on loukkaantumisia ja mielen haasteita.

Murto lähtee nyt tekemään ehjää hallikautta.

– Minulla on reilun parin viikon päästä ekat kisat Ranskassa. Täyttä hallikautta tavoittelen. Jos kaikki menee tarpeeksi hyvin, MM-halleja sitten maaliskuussa.

Tavoitteet ovat vielä maltillisia.

– Oma itseluottamus vahvistuu koko ajan siitä, mihin taas itse pystyy. Ensin lähdetään katsomaan kisarajoja. Kesän EM-kisojen raja on 460, MM-hallien on 470. Lähdetään niistä liikkeelle, ja sitten sieltä tulee se, mikä tulee.

– Veikkaan, että kesälle on terävämmät ja paljon selkeämmät tavoitteet kuin tähän hallikaudelle nyt.