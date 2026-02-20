Wilma Murto avasi kilpailukautensa naisten seiväshypyssä Ranskan Lievinin hallikisoissa kauden kotimaisella kärkituloksella 460.

Murto ylitti korkeuden toisella hypyllään. Aiempi kauden kotimainen kärkitulos oli Saga Anderssonin 445.

Ulkoratojen Euroopan mestaruuden 2022 voittanut Murto on kärsinyt viime vuosina loukkaantumisista. Hänen halliennätyksensä on 481.

– Olen aika tyytyväinen, että olennaiset asiat menivät niin kuin olin suunnitellut ja olin toivonut. Tiesin, että kun täyden vauhdin hypyistä on puolitoista vuotta aikaa, siellä tulee olemaan virheitä, siivottavaa ja vaihtelua, mutta sain keskityttyä niihin yksinkertaisiin asioihin, mitkä sen hypyn kantaa, eli juoksurytmiin ja maastalähtöön, Murto sanoo SUL:n tiedotteessa.

– Hypyissä oli vaihtelua ja rutiinin puute näkyi niin, ettei ole toleranssia pienille virheille. Kun on parempi tatsi, pärjää paremmin pienten kauneusvirheiden kanssa. Mutta olen tyytyväinen siihen, että merkit olivat kohdillaan, juoksu kulkee hyvin, ja on kiva lähteä parantamaan tulosta ensi viikolla SM-halleissa. Tuo ei varmaan ihan riitä vielä MM-halleihin, Murto jatkaa.

Muista suomalaisista odotuksia oli asetettu naisten puolella 60 metrin aitajuoksijoille. Kaikkien kolmen suomalaisaiturin tie katkesi alkueriin.

Kauden kotimaiseksi kärkiajaksi 7,92 juossut Reetta Hurske pinkoi alkuerässä 8,06 ja karsiutui. Saara Keskitalo aitoi hänen perässään 8,07.

Lotta Haralan kisa alkuerässä jäi kesken hänen osuttuaan ensimmäiseen aitaan.