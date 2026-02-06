Suomen mäkimiehet hämmästelevät epäilyjä, että osa hyppääjistä olisi ruiskinut happoa sukuelimiinsä.

Mäkihypyssä kirposi hiljattain merkillinen peniskohu.

Hyppääjien kehot mitataan kauden alla 3D-skannereilla, ja kisapuvuille määritellään sen perusteella mitat. Saksalaislehti Bild uutisoi tammikuussa epäilyistä, että jotkut hyppääjät olisivat keinotekoisesti suurentaneet peniksiään ruiskuttamalla hyaluronihappoa. Näin saataisiin pukuihin lisää kangasta ja liito-ominaisuuksien paraneminen johtaisi pidempiin hyppyihin.

Suomea Milano-Cortinan olympialaisten miesten mäkihypyssä edustavissa Niko Kytösahossa, Antti Aallossa ja Vilho Palosaaressa tapaus herätti hilpeyttä. Häkeltyneet hyppääjät kertoivat olevansa lehtijuttujen varassa.

– Minä veikkaan, että joku on nyt laittanut urbaanilegendan liikenteeseen. Vähän epäilen, että kukaan olisi tällaista tehnyt. Kuulostaa aika rajulle, Kytösaho sanoi.

– Eihän sitä ikinä tiedä, voihan se olla, että joku on tällaista tehnyt, mutta veikkaan, että 95 prosenttia ajattelee, että tämä on joku keksitty homma, että saadaan vähän hämminkiä aikaiseksi, hän myös tuumi.

Erikoisesta vyyhdistä ei ole Aallon mukaan käyty ulkomaisten kollegoiden kanssa keskustelua.

– Ei ole kukaan ainakaan avautunut tuollaisesta asiasta, hän totesi.

Vähemmän kikkailua

Pukukikkailu on ollut mäkihypyn ikävä kuuma peruna. Norjan pukumanipulaatio lävähti viimevuotisten Trondheimin MM-kisojen skandaaliksi, ja pannoja jaeltiin.

Kytösaho arvioi pukukikkailun täksi kaudeksi vähentyneen.

– Tuli uusi kontrellori (valvoja), joka oikeasti ymmärtää näistä puvuista ja vehkeistä jotakin. Hän katsoo tosi paljon tarkempaan niitä, ja ne syynätään aina tosi tarkkaan. Telkkarin välitykselläkin näkee, että esimerkiksi maailmancupin johtaja on jokaikisen hypyn jälkeen kotrollissa. Puvut ovat ihan silmin nähden paljon pienempiä mitä ne ovat olleet.

– Ainakin sellainen käsitys meillä on, että linja on paljon tiukempi kuin se on ollut, ja peli on tasoittunut. Mutta edelleenkin aika vähän niitä hylkyjä parhailla on. Hylyt tuntuvat tulevan edelleenkin pieniin maihin aika suurelta osin.

Huippuveto

Mäkihypyn suhteellisesti pieniä on ollut vuosien ajan myös Suomi, mutta ajoittain on napsahtanut hienoja sijoituksia kymmenen parhaan joukkoon. Kytösaho juuri liiteli viime sunnuntaina Willingenissä komeasti uransa parhaaseen maailmancup-osakilpailusijoitukseen, viidenneksi.

– Olen tiennyt koko ajan, että olen hypännyt hyvin, mutta en ole kisoissa saanut ulos. Oli oikeastaan eka kisa tänä talvena, kun pystyin hyppäämään aika lailla samalla lailla mitä treeneissä olen kotona hypännyt.

Kytösaho tuumii, että olympialaiset ovat toki taas eri kilpailunsa, eivätkä Predazzon mäet kuulu hänen suosikkeihinsa, mutta lisäboostia huippuveto toi.

– Se antoi totta kai itseluottamusta. Näki konkreettisesti tuloslistassa, että pystyy olemaan lähellä, palkintopallitaistelussa. On tieto siitä, että kun kaikki menee nappiin, pystyy taistelemaan kärkisijoista.

Loistokisan jälkeen miehelle sateli viestejä ja onnitteluja etenkin laji-ihmisiltä.

– Kaikki tietävät sen, ettei suomalaisessa mäkihypyssä ole hirveästi kärkisijoja tullut pitkään aikaan. On aika spesiaalia, että pystyy noin hyvän kisan hyppäämään. Tuli aika paljon positiivista palautetta.

Päävalmentajan teesit

Tärkeää on pitää niin sanotusti jalat maassa ja malttaa ennen kuin on aika ponnistaa. Suomen miesten maajoukkueen päävalmentaja Igor Medved haluaa joukkueen säilyttävän fokuksen.

– Teemme meille tärkeitä asioita ja keskitymme hyppäämiseen. Vaimennamme ääntä ympärillämme ja yritämme tehdä työmme niin hyvin kuin mahdollista, ollen häiriintymättä muista asioista, slovenialainen luotsi teesasi.

– Näyttää, että olemme todella hyvällä tiellä, ja meidän pitää minusta vain jatkaa sillä tiellä. Ei siis liian mutkikasta.

Miesten ensimmäinen mäkikilpailu hypätään maanantaina normaalimäestä.