Suomen yleisurheilutähdellä Wilma Murrolla on takanaan kaksi vaikeuksien täyttämää vuotta, mutta nyt seiväshyppääjä nauttii jälleen urheilemisen ilosta. Murto arvioi SM-hallikilpailun jälkeen olevansa oikealla kurssilla.

Lukuisista loukkaantumisista viime vuosina kärsinyt Murto kisasi lauantaina Espoon SM-halleissa talven toisen kilpailunsa ja etenee askel kerrallaan kohti huippukorkeuksia. Murto aloitti kautensa viime viikolla Ranskassa tuloksella 460, ja Leppävaarassa hän ylitti 456.

Viime vuonna Murto pääsi avaamaan kisakautensa polvivamman jälkeen vasta elokuussa ja jäi syyskuun MM-karsinnassa ilman tulosta. Nyt Murto liitää kohti hyppykuoppaa jälleen täydellä 16 askeleen vauhdilla.

– On tämä tilanne helpotus. Tällainen huoleton ja iloinen kisahyppääminen on aika lystiä. Pieni into olisi, että tulokset alkaisivat vähintään 470:llä, mutta se on muutaman stepin päässä, Murto hymyili SM-kisan jälkeen.

Pientä takapakkia Murron alkuvuoteen toi sitkeä influenssa, joka viivästytti kisakauden aloittamista. Lauantain SM-kisa osoitti kuitenkin, että vire on kulkemassa oikeaan suuntaan.

– Minulla on alla aika vähän kisahyppyjä, täyden vauhdin hyppyjä. Nyt kisan viimeinen hyppyni oli päivän kymmenes hyppy ja verryttelyn aloitin joku 4,5 tuntia aikaisemmin. Tämä oli aika pitkä päivä, kun kilpailukuntoa ei vielä hirveästi ole, Murto kertasi.

Murto on varsin vahvoilla saamaan paikan kolmen viikon päästä järjestettäviin MM-hallikisoihin. Hän yrittää vielä kohentaa ranking-asemaansa kisaamalla ensi viikonloppuna.

Tuttu nimi tekniikkavalmentajana

Murto, 27, saavutti vuosina 2022–2023 Euroopan mestaruuden sisä- ja ulkoradoilla ja nappasi ulkoradoilla MM-pronssia. Tuolloin Murtoa valmensi Jarno Koivunen, jonka kanssa yhteistyö päättyi viime vuoden alussa.

Nyt Murron valmennustiimissä toimivat keihäslegenda Tero Pitkämäki ja viime syksynä tekniikkavalmentajaksi tullut seiväshyppääjä Tommi Holttinen.

– On ollut hauskaa totutella siihen, että hän on valmentajan roolissa, kun olen tuntenut hänet teinistä saakka. Meidän yhteistyömme on tosi luontevaa ja vahvaa, Murto kuvaili 28-vuotiasta Holttista.

– Hän on niin seiväshyppyihminen kuin olla ja voi. Olen tosi tyytyväinen, että hän on mukana.

Vaikeudet ja niiden selättäminen ovat antaneet Murrolle tietynlaista vapautuneisuutta urheiluarkeen.

– Arvostan nyt enemmän jokaista ehjää ja tervettä päivää. Minulla on myös vähän paineettomampi olo. Valitsen tehdä tätä, ja sitä kautta on kevympi olo, Murto pohdiskeli.

Murto asuu tätä nykyä Helsingissä ja on tyytyväinen muutokseen. Aikaisemmin koti oli Turussa, mutta Murto reissaili jo silloin usein Helsinkiin.

– Täältä on löytynyt tosi kiva urheiluyhteis, ja minulla on täällä myös siviilikavereita. Ei tarvitse hakata enää edestakaisin motaria. Ainoat ihmiset, jotka ehkä ovat tästä harmissaan, ovat vanhempani, kun en pysähdy enää heillä, Murto viittasi kotikontuihinsa Salossa.

Mitalitavoite toiveena

Murron tähtäin on asetettu tiukasti elokuussa Birminghamissa järjestettäviin ulkoratojen EM-kilpailuihin.

– Olen nyt saanut harjoitella puoli vuotta rauhassa ja ehjästi, ja EM-kisoihin on toiset puoli vuotta. Tavoitteeni on, että voisin asettaa EM-kisoihin mitalitavoitteen, Murto hymähti.

Saga Andersson otti Murron takana SM-hopeaa tuloksella 441. Suomen kolmas arvokisaedustaja Elina Lampela ei osallistunut Espoon kisoihin hiljattaisen sairastelunsa takia.