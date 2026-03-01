Lotta Harala voitti Espoon SM-hallikisoissa pika-aitojen Suomen mestaruuden. Kisan jälkeen hän pidätteli haastattelussa kyyneleitä.

Harala nappasi 60 metrin aidoissa toisen peräkkäisen sisäratojen Suomen mestaruuden ajalla 8,00. Saara Keskitalo (8,01) taipui niukasti hopealle ja Reetta Hurske (8,03) niin ikään täpärästi pronssille.

– Se oli aivan katastrofijuoksu. Oli aivan todella lähellä, etten kolahtanut ensimmäiseen aitaan. Jouduin sipsuttamaan siinä, mutta sain lopuilla aidoilla otettua uudelleen rytmiä riittävän paljon, Harala kuvaili finaalivetoaan.

– Turhauttaa, sillä olen niin paljon paremmassa kunnossa kuin ajat antavat ymmärtää. Alkusileä ei toimi niin kuin pitäisi.

Harala on juossut hallikaudella yhdeksän starttia. Ajat ovat vaihdelleet välillä 7,94–8,05. Alkusileä on ollut talven mittaan hankala jo aiemmin. Puolitoista viikkoa sitten Lievinissä Haralan matka päättyi alkuerissä ensimmäiselle aidalle.

– Yritän olla ajattelematta sitä, ja se ei toimi, niin se on aika vaikea yhtälö. Se pitää ehkä jopa jättää hetkeksi pois ajatuksista, sillä tuntuu, että mitä enemmän sitä miettii ja hioo, sitä vaikeammaksi se tulee.

– Aiemmin se on ollut minun vahvuuteni ja sujunut aina kuin vettä vain. Nyt siitä on tullut vähän sellainen peikko.

MM-hallikisat käydään kolmen viikon kuluttua Puolan Torunissa, mutta Haralan kiinnostus kisoja kohtaan on iso kysymysmerkki. Päätöstä ei vielä ole tehty.

– Fyysiset ominaisuudet antaisivat odottaa paljon parempia tuloksia, ja niitä olen odottanut, mutta kun niitä ei tule, vaan ajat jäävät tuohon ihan samaan koko ajan.

– Emme ole saaneet korjattua alkusileää. Todennäköisyydet sille, että se yhtäkkiä napsahtaisi tässä kolmen viikon aikana, eivät ole kovin korkeat. Ja kesä on tosi tosi tärkeä. Haluan olla siellä elämäni kunnossa, niin täytyy tehdä nyt tosi tarkkaan fiksut ratkaisut sitä ajatellen.

Kun Haralalta kysyttiin, onko harjoituskausi sujunut niin, että elämän paras kunto voisi olla kesällä realismia, hän murtui yllättäen kesken vastauksen.

– Kyllä mulla on sellainen fiilis, koska… Tämä on ollut vaikea talvi, että tota…

Kyynelten noustua silmiin Harala joutui keräämään itseään tovin.

– Fyysinen kunto antaa odottaa enemmän, mutta henkisesti olen aika rikki. Yleensä ne huipputulokset tulevat silloin, kun molemmat osa-alueet ovat kunnossa.

Harala ei avannut tarkemmin, mistä henkisen puolen vaikeuksissa on kyse, mutta tiedossa on, että hän erosi marraskuussa pitkäaikaisesta puolisostaan Matias Myttysestä, joka vaikutti viime vuodet tiiviisti myös hänen valmennuksessaan.