Milano–Cortinan talviolympialaiset alkavat ja suomalaisyleisö janoaa jälleen mitaleita, mutta kuinka monta on realistista tavoitella? MTV Urheilun haastattelussa toimittajalegenda Jari Porttila ja uutispäällikkö Matti Nyrhinen päätyvät arvioissaan eri lukemiin Asian ytimessä -ohjelmassa.

Olympiakomitean virallinen tavoite on voittaa kuusi mitalia Milano-Cortinan talviolympialaisissa. Toimittajalegenda Jari Porttilalla on kokemusta 13:sta olympialaisista ja hänen mukaan kuuden mitalin tavoite ei ole vain toiveajattelua.

– Kyllä minun mielestäni olympiakomitean virallinen tavoite, kuusi, on ihan realistinen. Itse pistäisin siihen vielä yksi päälle, että seitsemän mitalia tulee.

MTV Urheilun uutispäällikkö Matti Nyrhinen sen sijaan suhtautuu tavoitteeseen varovaisemmin.

– Ehkä vähän alaspäin - siihen kuuteen kyllä tarvitaan aikamoisia onnistumisia, että semmoinen 3–4 sanotaan neljä.

Iivo Niskanen ja Jasmi Joensuu keihäänkärkinä hiihdossa

Maastohiihto on perinteisesti ollut Suomen vahvin talviolympialaji, ja katseet kohdistuvat jälleen Iivo Niskaseen. Niskanen tavoittelee historiallista neljättä peräkkäistä olympiakultaa 50 kilometrin matkalla.

– Iivo Niskanen hakee nyt neljättä perättäistä olympiakultaa. Siihen ei kukaan suomalainen ole pystynyt olympiahistoriassa, Porttila muistuttaa.

Alkukauden esitykset eivät kuitenkaan ole tehneet Niskasesta yksiselitteistä suosikkia.

– Kyllä taistelee ilman muuta mitalista, jopa kultamitalista, Porttila lisää.

Nyrhinen korostaa, että Niskasen todellinen vire selviää vasta kisojen ratkaisuhetkillä.

– Tähän mennessä ei ole välttämättä näyttänyt ihan siltä, että hän siinä kunnossa olisi, mutta sitten taas toisaalta hän on painottanut sitä, että aikataulussa ollaan.

Naisten puolella mitalitoivoiksi nousevat erityisesti Jasmi Joensuu ja Johanna Matintalo. Joensuun sprinttikunto on herättänyt luottamusta, vaikka epävarmuuttakin on.

– Jos kaikki osuu kohdalle sprintissä niin voi ottaa mitalin. Tiedä minkä värisen, Porttila sanoo.

Matintalon osalta viimeinen maailmancupin startti antoi vahvoja viitteitä kunnosta.

– Viimeinen maailmancupin kilpailu näytti sen, että hänellä on kyllä kaikki kunnossa, Porttila sanoo.

"Suomalaisten salainen ase"

Pitkillä matkoilla Suomella on Porttilan mukaan käytössään merkittävä etu. Hän sanoo, että suomalaisilla on käytössään erityinen suksenpohjaratkaisu, joka voi ratkaista paljon vaikeissa olosuhteissa.

– Suomalaisillahan on semmoinen salainen ase tuolle 50 kilometrin hiihdolle.

Kyse on Suomessa kehitetystä suksen pohjakäsittelystä, joka toimii erityisesti märässä ja haastavassa kelissä.

– Silloin ei tarvita pitovoiteita ja ne voiteethan kuluvat näissä ääriolosuhteissa. Tällä on jopa minuuttien hyöty, Porttila kertoo.

Ratkaisu on hänen mukaansa vain Suomen joukkueen käytössä, vaikka muut maat ovat yrittäneet saada sitä haltuunsa.

Ampumahiihdossa jopa useampi mitali

Ampumahiihdossa odotukset kohdistuvat vahvasti Suvi Minkkiseen, jonka kausi on ollut tasaisen vahva. Sekä Porttila että Nyrhinen odottavat juuri ampumahiihdon tarjoavan Suomelle ehkä varmimmat yksilökohtaiset mitalisaumat.

– Kyllähän Suvi Minkkinen on ollut niin hyvässä kunnossa, että ihmetellä täytyy, jos hän jää ilman mitalia näissä kisoissa, Porttila sanoo.

– Jos yksilöurheilijoita ajatellaan, niin suurimmat odotukset ainakin henkilökohtaisesti kohdistuu nimenomaan Minkkiseen, Nyrhinen sanoo.

Porttila uskoo Minkkisen voivan tuoda jopa useamman mitalin.

– Kyllä uskon, että Minkkinen tuo sieltä 1–2 mitalia.

