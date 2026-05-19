Useita ihmisiä on menehtynyt Yhdysvalloissa moskeijalla tapahtuneessa ammuskelussa.

Ainakin viisi ihmistä kuoli ampumisessa Yhdysvaltain San Diegossa sijaitsevalla moskeijalla maanantaina paikallista aikaa.

Kolme uhria oli sivullisia miehiä, yksi heistä moskeijan vartija.

Kaksi muuta kuollutta, 17- ja 18-vuotiaat pojat, ovat epäillyt ampujat. Heidät löydettiin kuolleina tapahtumapaikan läheisyydestä. Poliisi uskoo epäiltyjen surmanneen itse itsensä.

Poliiseja tapahtumapaikan läheisyydessä 18. toukokuuta.AFP / Lehtikuva

Epäillyn äiti varoitti poliisia

Paikallinen poliisi ja FBI tutkivat tapahtunutta viharikoksena. Ampumiset tapahtuivat San Diegon suurimmalla moskeijalla. Tarkkaa motiivia ei ole ainakaan julkisesti kerrottu.

San Diegon poliisipäällikön Scott Wahlin mukaan toisen epäillyn äiti oli soittanut poliisille noin kaksi tuntia ennen ampumista. Äiti oli kuvaillut poikaansa itsetuhoiseksi ja kertonut tämän karanneen kotoa toverinsa, kolmen äitinsä omistaman aseen sekä auton kanssa.

Kaksikkoa oli yritetty etsiä ja partioita lähetetty varotoimenpiteenä läheiseen ostoskeskukseen sekä lukiolle ennen kuin ilmoituksia moskeijalla tapahtuneesta ampumisesta alkoi tulla.

Kaikki moskeijalla päiväkoulua käyvät lapset selvisivät tapahtumista vahingoittumattomina.

– Emme ole koskaan aikaisemmin kohdanneet tällaista tragediaa. On äärimmäisen törkeää kohdistaa hyökkäys paikkaan, jossa harjoitetaan uskontoa, islamilaisen keskuksen imaami ja johtaja Taha Hassane kommentoi tiedotusvälineille.