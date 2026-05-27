Trump antoi Bondille potkut huhtikuussa.
Yhdysvaltojen entinen oikeusministeri Pam Bondi on saanut uuden työn presidentti Donald Trumpin hallinnosta.
Asiasta kertoo Axios, jonka mukaan Trump on nimittänyt Bondin Valkoista taloa tekoälyasioissa ohjeistavaan komiteaan.
Komiteaan kuuluvat muun muassa Metan toimitusjohtaja Mark Zuckerberg ja Nvidian perustajiin lukeutuva Jensen Huang.
Bondin tehtävä on toimia teknologiajättiläisten ja hallinnon välillä, Axios kertoo.
Varapresidentti J. D. Vancen kommentoi Bondin nimitystä sanomalla, että Bondi on ollut "äärimmäisen arvokas osa presidentin hallintoa".
Trump antoi Bondille kenkää oikeusministerin paikalta huhtikuun alussa.
Yhdysvaltalaismedia CNN:n lähteiden mukaan Trump oli tyytymätön tapaan, jolla Bondi hoiti Jeffrey Epsteinin asiakirjat. Oikeusministeriö julkaisi tammikuussa miljoonia Epsteinin asiakirjoja, mukaan lukien sähköpostiviestejä, kuvia ja videoita.
Trump olisi myös halunnut Bondin keskittyvän enemmän nykyhallinnon poliittisten vastustajien tutkimiseen ja syyttämiseen, CNN kertoo.