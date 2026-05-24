Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kommentoi Valkoisen talon ampumatapausta tänään Trump Social -palvelussa.

Yhdysvalloissa aseistautunut mies avasi tulen Valkoisen talon lähellä sijaitsevalla tarkastuspisteellä lauantai-iltana paikallista aikaa. Asiasta kertoo Yhdysvaltain salainen palvelu.



Lausunnon mukaan salaisen palvelun agentit vastasivat laukauksiin ja haavoittivat epäiltyä, joka myöhemmin kuoli sairaalassa. Myös sivullisen kerrotaan saaneen osuman ampumisessa, mutta uhrin tilasta ei heti kerrottu tarkempia tietoja.

Trump asemiehestä: Väkivaltainen historia

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli paikalla Valkoisessa talossa ampumisen aikaan. Hän kertoo Trump Social -palvelussa, että asemies ja salainen palvelu kävivät laukaustenvaihtoa lähellä Valkoisen talon portteja.

Trump kiitti tänään tekemässään julkaisussa salaista palvelua ja lainvalvontaviranomaisia nopeista ja ammattimaisista toimista tilanteessa.

Trumpin mukaan asemiehellä "oli väkivaltainen historia ja mahdollinen pakkomielle maamme vaalituinta rakennusta kohtaan". Trumpin voidaan tulkita viittaavan rakennuksella Valkoiseen taloon.

Trump kommentoi julkaisussaan myös, että välikohtaus tapahtui vain kuukausi Valkoisen talon kirjeenvaihtajien yhdistyksen illallisella sattuneen ampumatapauksen jälkeen. Hän korostikin, että myös tuleville presidenteille on tärkeää, että Valkoisesta talosta tulisi Yhdysvaltojen pääkaupungin "turvallisin ja suojatuin tila".