Virhe verenpainetta mitatessa voi vääristää lukeman

Verenpaineen mittaus on tutkimuksen tarkkaa puuhaa. Johns Hopkins Medicinen tutkimuksen mukaan se, missä käsivarttaan pitää mittauksen aikana, voi nostaa lukemaa merkittävästi ja jopa johtaa virheelliseen verenpainetautidiagnoosiin, kertoo SciTech Daily .

– Jos verenpainetta mitataan jatkuvasti niin, että käsivarsi on ilman tukea, ja tämä johtaa 6,5 mmHg liian korkeaan verenpainelukemaan, sillä voi olla suuri merkitys. Esimerkiksi systolinen verenpaine voi näyttää olevan 130 eikä 123 tai 140 eikä 133, jolloin henkilö voidaan luokitella toisen asteen verenpainetautiin, sanoo tutkimuksen kirjoittaja Sherry Liu tutkimustiedotteessa.