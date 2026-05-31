Verenpainetta mitatessa tulee olla tarkkana. Tutkimuksen mukaan käsivarren asennolla voi olla todella suuri merkitys lukemien kannalta.
Verenpaineen mittaus on tutkimuksen tarkkaa puuhaa. Johns Hopkins Medicinen tutkimuksen mukaan se, missä käsivarttaan pitää mittauksen aikana, voi nostaa lukemaa merkittävästi ja jopa johtaa virheelliseen verenpainetautidiagnoosiin, kertoo SciTech Daily.
Tutkimuksessa havaittiin, että kaksi yleistä mittauksessa käytettyä käsivarren asentoa voivat keinotekoisesti nostaa verenpainemittauksen tuloksia niin paljon, että osa potilaista saatetaan luokitella korkeampaan riskiryhmään.
Tutkijoiden mukaan löydökset ovat erityisen tärkeitä, koska korkea verenpaine on yksi maailman yleisimmistä sydänsairauksien, aivohalvausten, munuaisten vajaatoiminnan ja ehkäistävissä olevien kuolemien aiheuttajista.
Käypä hoidon mukaan aikuisikäisistä suomalaista noin kahdella miljoonalla on kohonnut verenpaine.
Pienilläkin lukemilla suuri merkitys
Tutkimuksessa tarkasteltiin, miten erilaiset käsivarren asennot vaikuttavat verenpainemittauksiin 18–80-vuotiailla aikuisilla.
Tutkijat vertasivat ohjeistusten mukaista asentoa, jossa käsivarsi tuetaan pöydälle sydämen tasolle, kahteen vaihtoehtoiseen asentoon, joita käytetään usein käytännön tilanteissa: käsivarren lepäämiseen sylissä sekä käsivarren roikkumiseen tukemattomana vartalon vierellä.