Menehtynyt Dennis Hull pelasi viidesti NHL:n tähdistöottelussa.

Entinen huippujääkiekkoilija Dennis Hull on kuollut 81-vuotiaana, Chicago Blackhawks kertoo tiedotteessaan.

Kanadalaishyökkääjä Hull pelasi NHL:ssä kausina 1964–79. 13 kautta meni Chicagossa ja päätössesonki Detroit Red Wingsissä.

959 NHL:n runkosarjaottelua toivat tehopisteet 303+351=654 ja 104 pudotuspeliottelun saldona oli 67 (33+34) pistettä. Hull valittiin NHL:n tähdistöotteluun viidesti.

Chicago Blackhawksin puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Danny Wirtz luonnehti, että Hullin merkittävä ura perustui hänen maalintekokykyynsä ja tasaisuuteensa. Wirtz kehui Hullin jättäneen pysyvän jälken Blackhawksiin ja lajiin.

Wirtz myös kuvaili Hullin käyttäneen usein nokkeluuttaan ja huumorintajuaan pitääkseen pukukopin avarana, ja tämän "lämpö ja huumorintaju saivat kaikki hänen tapaamansa ihmiset kokemaan olonsa tervetulleiksi".

Summit Seriesissä

Dennis Hull tervehti yleisöä muistettuna Kanadan Summit Series -joukkueen pelaajana ennen Toronto Maple Leafsin ja Montreal Canadiensin välistä NHL-ottelua syyskuussa 2022.2022 Claus Andersen

Hull pelasi myös Kanadan maajoukkueessa vuoden 1972 Summit Series -ottelusarjassa, jossa Kanadan ja Neuvostoliiton maajoukkueet kohtasivat huippukokoonpanoillaan.

Dennis Hull oli jääkiekon kunniagalleria Hockey Hall of Fameen valitun Stanley Cup -voittaja Bobby Hullin veli. Bobby Hull menehtyi 84-vuotiaana tammikuussa 2023.