Tutkimus löysi verenpainemittarien käytöstä sudenkuopan – "Emme odottaneet näin suuria eroja"

Verenpainemittari on tuttu näky paitsi lääkärillä, myös monissa kodeissa. Virallinenkin laite saattaa kuitenkin olla "hämmästyttävän epätarkka", kuvailee CNN .

Mansetti asetetaan mittauksessa käsivarren ympärille. Jo aiemmin on ollut tiedossa, että sen tulee olla oikeaa kokoa; silti tutkimus ilmeisesti pääsi yllättämään.

Väärä mansettikoko väärensi tulosta

JAMA Internal Medicinessä julkaistun tutkimuksen mukaan verenpainemittarit eivät anna oikeaa lukemaa, jos mittarissa on käytössä standardikokoinen mansetti ja potilas tarvitsisi oikeasti toisen koon. Mansettikokoja ovat tavallisesti S–XL. Kotimittarissa on usein mukana yksi peruskoko.

"Tällä voi olla merkittäviä kliinisiä vaikutuksia"

Bradyn mukaan verenpainetta mittaavien tahojen tulisikin varmistaa, että erikokoisia mansetteja on tarjolla runsaasti. Erilaisten mansettien piilottaminen esimerkiksi sairaalan lukittuun kaappiin voi hankaloittaa hoitajan työtä.

Pitääkö aikuisten käydä terveystarkastuksissa? Tämä on "riittävä kynnys" tutkimuksille

– Ihmiset olettavat, että laite on todella viisas ja antaa oikean arvon, mutta moni asia riippuu siitä, että laitteen käyttäjä toimii oikein.

Miten verenpaine mitataan kotona?

Verenpaineen seuranta kotona kannattaa ja on hyödyksi. Myös kotimittareiden käyttäjien on tärkeää tuntea mansettikokonsa. Mittausohjeista voi keskustella lääkärin kanssa.

Kotilaitteessa mittaus ei välttämättä käynnisty, mikäli mansetti on liian löysä. Näyttö saattaa kertoa symbolein, koska mansetti on asennettu oikein. Mansetin tulee olla oikeassa kohdassa siten, että sen alareuna on juuri kyynärpään yläpuolella.