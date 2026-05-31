Aiempi Sveitsi-ottelu tarjosi Leijonille suurta oppia kohti MM-finaalia.
MM-finaali Sveitsi–Suomi sunnuntaina kello 21.20!
Jääkiekon miesten MM-loppuottelussa sunnuntaina Zürichissä pelaavat vastakkain turnauksen isäntämaa Sveitsi ja Suomi. Joukkueet ovat kohdanneet turnauksen aikana toisensa jo kerran: Sveitsi päihitti Leijonat lohkovaiheen päätösottelussa 4–2, voitti A-lohkon ja jätti Suomen lohkokakkoseksi.
Leijonat kärsi tuolloin turnauksen toistaiseksi ainoan tappionsa. Sveitsi on voittanut kaikki ottelunsa.
Suomi sai lohkovaiheen kohtaamisen alussa kylmää kyytiä. Sveitsi paineli ajassa 3.59 jo 2–0-johtoon.
– Mitä opittiin varmaan kaikkein eniten: ensimmäiset 10 minuuttia peli tuli silmille. Pelin vauhti räsähti silmille isosti, MTV Urheilun asiantuntija Olli Jokinen arvioi.
"OJ" ei usko, että sama olisi enää Leijonille ongelma.