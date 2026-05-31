Leijonille kovaa oppia MM-finaaliin – Olli Jokinen: "Räsähti silmille isosti"

2:41 Asiantuntijat Olli Jokinen ja Karri Kivi ennakoivat Sveitsin ja Suomen välistä MM-finaalia. Mitä oppia lohkovaiheen kohtaaminen tarjosi?

Julkaistu 31.05.2026 10:19

Tuomas Hämäläinen tuomas.hamalainen@mtv.fi TuoHamalainen

Aiempi Sveitsi-ottelu tarjosi Leijonille suurta oppia kohti MM-finaalia. Jääkiekon miesten MM-loppuottelussa sunnuntaina Zürichissä pelaavat vastakkain turnauksen isäntämaa Sveitsi ja Suomi. Joukkueet ovat kohdanneet turnauksen aikana toisensa jo kerran: Sveitsi päihitti Leijonat lohkovaiheen päätösottelussa 4–2, voitti A-lohkon ja jätti Suomen lohkokakkoseksi. Leijonat kärsi tuolloin turnauksen toistaiseksi ainoan tappionsa. Sveitsi on voittanut kaikki ottelunsa. Suomi sai lohkovaiheen kohtaamisen alussa kylmää kyytiä. Sveitsi paineli ajassa 3.59 jo 2–0-johtoon. – Mitä opittiin varmaan kaikkein eniten: ensimmäiset 10 minuuttia peli tuli silmille. Pelin vauhti räsähti silmille isosti, MTV Urheilun asiantuntija Olli Jokinen arvioi. "OJ" ei usko, että sama olisi enää Leijonille ongelma.

– Olemme pelanneet sen Sveitsi-pelin jälkeen tshekkejä vastaan, ja nyt oli Kanada-peli. Jollain lailla se Sveitsi-peli herätti meidät takaisin siihen moodiin, mitä tarvitsemme, jos meinaamme voittaa maailmanmestaruuden.

"Sveitsi aivan rajoilla"

Asiantuntija Karri Kivi puolestaan pohdiskeli, että jos viisikkopeli toimii Leijonilla niin hyvin kuin se on nyt toiminut, Suomen ei tarvitse todennäköisesti juuri jäähyjä ottaa.

– Otetaan huomioon, että tuomarit ovat hivenen tuossa mylläkässä Sveitsin silmälasit päässä, Kivi kommentoi.

Studioisäntä Teemu Niikko huomautti, että lohkovaiheen kohtaamisessa Leijonat otti vielä pari turhaa jäähyä, mutta jäähyjä on pystytty sittemmin karsimaan ja Suomi on ollut huolellisempi.

Jokinen jatkoi, että "erittäin paljon huolellisempi".

– Sveitsi on ollut aivan rajoilla, varsinkin Ruotsi-puolivälieräottelussa, aivan sääntöjen raja-alueella. Minä toivon, että niillä läikkyy yli.

"Miten Sveitsin poika reagoi?"

Sveitsi pelaa pauhaavan kotiyleisönsä edessä.Lehtikuva

Sveitsin välierä Norjaa vastaan käynnistyi neljä tuntia ja 40 minuuttia Suomen Kanada-välierää aiemmin, minkä myötä Sveitsi saa finaaliin lepoedun.

Mutta siinä missä Leijonat on voittanut kaikkiaan neljä maailmanmestaruutta, viimeisimmän vuonna 2022, Sveitsillä ei vielä MM-kultaa ole.

Alppimaa on saavuttanut viisi MM-hopeaa ja kuusi MM-pronssia. Tämän vuosituhannen kaikki neljä mitalia ovat hopeisia, viimeisimmät edellisiltä kahdelta vuodelta.

Jokinen muisteli, että Sveitsi jäi edellisillä kahdella kerralla finaaleissa maalitta.

– Miten Sveitsin poika reagoi, kun on nolla ekan erän jälkeen?

Tukena tai taakkana voi olla kotiyleisö. Hurmos on kova, niin myös odotukset.

– Sveitsillä on nyt hopeatausta kaikkien tiedossa. Niukat rankkaritappiot ja jatkoaikatappiot. He ovat turnauksen aikana tottuneet mylvintään pelistä toiseen. Jos Sveitsillä lähtee peli hyvin kulkemaan, siitä (yleisöstä) tulee todennäköisesti aikamoinen vahvuus, Kivi mietti.

