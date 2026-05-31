Tämäniltaiseen jääkiekon MM-finaaliin Sveitsiä vastaan edennyt Suomi teki Kanadasta selvää välierissä erityisesti väkivahvalla toisen erän pelaamisella. Keskimmäiset kaksikymmenminuuttiset ovat olleet Leijonien vahvuus läpi turnauksen.
Kanada johti lauantai-illan välierää ensimmäisen erän jälkeen 2–1, mutta Suomi käänsi pelin kolmella toisen erän osumalla ja voitti 4–2.
Päävalmentaja Antti Pennanen puhui pelin jälkeen siitä, että pelaajat halusivat ensimmäisellä erätauolla muuttaa suuntaa, ja kehui "hyviä pelaajia, jotka pysyvät kiekossa". Kanadan supertähti toisen erän "satuttaneen heitä".