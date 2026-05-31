Venäjän tärkeä öljynjalostamo palaa.
Ukrainan kerrotaan tehneen mittavan drooni-iskun yhteen Venäjän vanhimmista öljynjalostamoista (perustettu vuonna 1934) myöhään lauantai-iltana Saratovissa, kertoo Kyiv Independent.
Saratovin alueen kuvernööri Roman Busargin varoitti yöllä kansalaisia droonihyökkäyksestä ja kertoi, että "ilmatorjunta saatetaan ottaa käyttöön". Busargin lisäsi, että siviili-infrastruktuuria olisi niin ikään vaurioitunut.
Paikallisten kuvaama videomateriaali näyttää, kuinka ympäri öljynjalostamoa palaa ja mustaa savua nousee ilmaan. Väitetysti paikalta kuvattuja videoita jakoi sotaa seuraava sosiaalisen median kanava Exilenova+.
Toistaiseksi ei ole tiedossa, miten laajasti drooni-iskut vaikuttavat öljynjalostamon toimintaan.
Saratovin öljynjalostamo on ollut Ukrainan droonihyökkäyksen kohteena myös aiemmin. Iskut ovat aiheuttaneet keskeytyksiä jalostamon toiminnassa.
Rosneftin operoima jalostamo käsittelee vuosittain valtavan määrän raakaöljyä. Uutiskanava Reuters kertoo, että vuonna 2024 sen läpi kulki 5,8 miljoonaa tonnia raakaöljyä, joka vastasi 2,2 prosenttia koko Venäjän jalostusmäärästä.