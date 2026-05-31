Yhdeksän kateissa olleen ihmisen ruumiit on nyt löydetty Washingtonin osavaltiossa.
Ainakin 11 ihmistä kuoli paperitehtaalla aiemmin tällä viikolla tapahtuneen kemikaalionnettomuuden vuoksi Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa.
Onnettomuus tapahtui tiistaina, mutta viimeisen kateissa olleen työntekijän ruumis saatiin noudettua vasta lauantaina paikallista aikaa.
Onnettomuus tapahtui, kun kymmeniä tuhansia litroja erittäin syövyttävää ainetta sisältänyt tankki romahti.
Alustavasti kahden kerrottiin kuolleen ja yhdeksän ihmisen olleen kateissa. Kaikki yhdeksän kateissa ollutta kuolivat onnettomuudessa.
Syövyttävä nestemassa vyöryi valtavalla voimalla tehdasalueelle.