Maat yrittävät vähentää riippuvuttaan Yhdysvalloista.
Lähi-idässä valmistaudutaan Yhdysvaltain jälkeiseen aikaan, kun Pakistan, Saudi-Arabia, Turkki ja Egypti lähentyvät toisiaan ulko- ja turvallisuuspoliittisesti.
Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki sanoo STT:lle, että maat haluavat hajauttaa riippuvuuksiaan ja tehdä yhteistyötä poliittisesti, taloudellisesti ja sotilaallisesti.
Pakistan ja Saudi-Arabia sopivat viime vuonna syventävänsä sotilaallista yhteistyötä.