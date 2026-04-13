Omasta terveydestä tulisi pitää huolta säännöllisillä terveystarkastuksilla ja verikokeilla. Viiden jälkeen -ohjelmassa käytiin läpi, mihin kenenkin tulisi kiinnittää huomiota.
Mitä terveystarkastuksessa pitäisi selvittää omasta terveydestään? Mehiläisen yleislääkäri Jyri Aalto painottaa, että terveystarkastus muokkautuu ihmisen yleisterveyden, iän, ruokavalion ja sukupuolenkin mukaan.
Esimerkiksi kasvisruokavaliota noudattavalta olisi hyvä tarkistaa B-vitamiini, kalsiumin ja D-vitamiini.
Yleisesti ajatellen 30–40-vuotiaiden naisten tulisi muistaa tarkastaa kolme asiaa: perusverenkuva, ferritiini eli varastorauta, sekä verensokeri.
Tässäkin tulee ottaa huomioon perusterveys.
– Kuinka paljon harrastaa liikuntaa, onko tullut ylipainoa? Pitää muistaa siis kohdentaa, Aalto sanoo Viiden jälkeen -ohjelmassa.
Yli 50-vuotiaalta mieheltä Aalto mittaisi puolestaan verensokerin, kolesterolin ja perusverenkuvan ja lisäksi mahdollisesti myös eturauhasarvon.
– Perusverenkuvassa me näemme hemoglobiinin, valkosolujen määrän ja punasolujen määrän, Aalto muistuttaa.
Nämä testit mittaavat esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien riskialttiutta.
Verenpainemittaus tulee muistaa
Aalto painottaa, että verikokeiden lisäksi oikeastaan tärkein mitattava on verenpaine.
– Suosittelen, että perheillä olisi olkavarsimittari, jolla verenpainetta seurattaisiin. Jos jokin asia kannattaa hoitaa hyvin, se on verenpaine, Aalto painottaa.