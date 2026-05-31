Suomen Kesäteatteri Valkeakoskella valmistautuu Katri Helenasta kertovan musikaalin ensi-iltaan.

Katri Helanasta kertova musikaali saa ensi-iltansa Valkeakoskella reilun viikon kuluttua. Musikaali on sen tekijöiden mukaan kunnianosoitus sinivalkoiselle äänelle. Näyttämöllä nähdään, miten Olympiastadionin keikkaan valmistautuva Katri Helena muistelee merkittäviä hetkiä elämänsä varrelta.

MTV:n Huomenta Suomessa vierailivat Katri Helenaa näyttelevä Natalil Lintala, musikaalin käsikirjoittaja Tuomas Marjamäki, sekä käsikirjoittaja, ohjaaja Heikki Paavilainen.

Lintala kertoo, ettei aio imitoida Katri Helenaa, vaan haluaa tuoda näyttämölle ikonisen artistin läsnäolon ja lämmön.

– Katri minulle puhelimessa sanoikin, että ilolla ja kiitollisuudella lähde tekemään tätä roolia. Siitä yritän pitää kiinni, Lintala toteaa.

Lintala sanoo, että puhelusta tuli rauhallinen ja levollinen olo.

– Minulle tuli sellainen olo, kuin olisi vanhan tuttavan kanssa puhunut. Katrin lämpö välittyi siinäkin. Me kummatkin rakastetaan laulaa, niin sitä kohti.

Kolmikko toivoo, että Katri Helena tulisi seuraamaan musikaalin harjoituksia.

– Jos ehtii, kun pitää ajaa nurmikkoa, hoitaa kukkasia, lapsia ja lapsenlapsia, eli jos hän eläkkeeltään ehtii, niin hän tulee, Paavilainen vitsailee

Loppuun kolmikko nimeää Katri Helenan tuotannosta omat suosikkinsa.

– Minä sanon Katson sineen taivaan, Tuomas Marjamäki sanoo