Zürichissä varaudutaan Sveitsin MM-kultajuhliin.
MM-finaali Sveitsi–Suomi sunnuntaina kello 21.20!
Sveitsi tavoittelee historiansa ensimmäistä jääkiekon maailmanmestaruutta, kun se kohtaa Suomen tänään sunnuntaina miesten MM-loppuottelussa Zürichissä.
Kisaisäntien mahdollisten kultajuhlien varalta Zürichissä on tehty etukäteen jo poikkeuspäätös. Kun paikka mitalipeleissä oli varmistunut, Zürichin kaupunki tiedotti perjantaina, että jos Sveitsi voittaa maailmanmestaruuden, ravintoloiden ja baarien sisätiloissa saa juhlia tavallista pidempään.
Sikäli kuin Sveitsi voittaa sunnuntai-illan finaalin, kaupungin sisätilaravintolat ja -baarit saavat kultajuhlinnan takia poikkeusluvan olla auki koko yön. Tästä poikkeusluvasta käytetään ilmaisua Freinacht eli vapaayö.
Ulkoravintoloihin ja terassikahviloihin sovelletaan kuitenkin normaaleja aukioloaikoja. Ravontolat on suljettava tavallisesti kello 0–5:n välillä.
Ottaako Suomi ottaa sveitsiläisten voittojuhliin varautumisesta vielä lisäsytykettä? Leijonat on kärsinyt MM-turnauksen toistaiseksi ainoan tappionsa juuri Sveitsille lohkovaiheen päätösottelussa maalein 2–4. Kisojen isäntämaa on voittanut tähän asti kaikki ottelunsa.