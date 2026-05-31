Tapahtumahetkellä paikalla oli runsaasti nuoria. Pieksämäki järjestää heti sunnuntaina keskusteluapua nuorille.

Nuori mies on kuollut Pieksämäen keskustan läheisyydessä yleisellä paikalla tapahtuneen väkivallan seurauksena, tiedottaa Itä-Suomen poliisi.

Poliisi sai ilmoituksen tapahtuneesta väkivallanteosta lauantaina 30. toukokuuta kello 22.18.

Väkivallan seurauksena nuori mies kuoli saamiinsa vammoihin paikan päällä. Väkivallanteon aikaan paikalla oli runsaasti nuoria.

Tapausta tutkitaan tappona. Rikosnimike voi muuttua esitutkinnan aikana.

Epäilty kiinni

Poliisipartio otti rikoksesta epäillyn tekijän kiinni tapahtumapaikan läheisyyestä noin 10 minuuttia tapahtuneen jälkeen.

Poliisin mukaan kiinniotto sujui rauhallisesti.

Sekä rikoksen uhri että epäilty ovat täysi-ikäisiä.

Keskusteluapua nuorille

Pieksämäen eri toimijat järjestävät sunnuntaina keskusteluapua nuorille.

– Valitettavasti koulujen loppu Pieksämäellä ei sujunut toivotulla tavalla, kirjoittaa Pieksämäen nuorisotoimi Instagramissa.

Nuorisotila on avoinna sunnuntaina kello 14–18 ja siellä tarjotaan keskusteluapua nuorille ja nuorten läheisille seurakunnan ja Punaisen ristin vapaaehtoisten kanssa.

Poliisi on kertonut, että tapahtuneen aikaan paikalla oli useita nuoria. Nuorisotoimesta kerrotaan, että teko tapahtui alueella, jossa nuorisolla on tapana viettää aikaa ja esimerkiksi päättäjäisiä.

Poliisi ei ole tiedottanut asiasta sunnuntaina enempää eikä ole vastannut MTV:n soittopyyntöihin.