Ikäviä uutisia ranskalaisista perunoista

Tuore tutkimus paljasti jotain ikävää ranskalaisista perunoista.

Ranskalaiset perunat ovat monelle suosituin tapa nauttia perunansa, mutta kannattaa ehkä harkita tapojen muuttamista.

Harvardin yliopiston tuore tutkimus osoittaa nimittäin, että ranskalaisten liiallinen syöminen on yhteydessä merkittävästi suurempaan diabetesriskiin, kertoo National Geographic.

BMJ-julkaisussa esitellyssä tutkimuksessa tutkijat analysoivat 205 000 sairaanhoitajan ja terveydenhuollon ammattilaisen itse raportoimia ruokavaliotietoja liki neljän vuosikymmenen ajalta. Kyseessä oli yksi kattavimmista perunan saantia ja diabetesta koskevista tutkimuksista tähän mennessä.

Seurannan aikana yli 22 200 osallistujaa sairastui tyypin 2 diabetekseen.

Kolme annosta viikossa yhteydessä diabetesriskiin

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että heillä, jotka söivät kolme annosta keitettyjä tai muussattuja perunoita tai uuniperunoita viikossa ei nostanut tyypin 2 diabeteksen riskiä merkittävästi. Ranskalaisia perunoita kolmesti viikossa syövillä riski oli kuitenkin 20 prosenttia korkeampi.

Yksi ranskalaisannos määriteltiin 113–170 grammaksi perunoita, joten kolminkertainen jättiannos kerrankin viikossa voisi sisältää samat riskit.

Johtavan tutkija Seyed Mohammad Mousavin mukaan tutkimuksen tärkein oppi on se, etteivät kaikki perunat ole samanlaisia.

Tutkijat ovat jo vuosia epäilleet perunoiden syömisen olevan yhteydessä tyypin 2 diabetesriskiin, sillä kehon hajottaessa perunatärkkelystä se muuttuu nopeasti glukoosiksi, joka voi aiheuttaa insuliinitason nousua. Ranskalaisissa perunoissa on lisäksi paljon suolaa ja epäterveellisiä rasvoja, mikä selittää niiden epäterveellisyyttä.

Tutkijoiden mukaan tavalla tai toisella valmistettujen perunoiden korvaaminen täysjyväviljalla oli yhteydessä pienempään diabetesriskiin, kun taas keitettyjen, muussattujen tai uunissa valmistettujen perunoiden korvaaminen valkoisella riisillä nosti riskiä entisestään.

Kerroimme aiemmin kansansairauksien riskitestin paljastaneen monen suomalaisen kohonneen diabetesriskin.

Katso myös: Tietyt tekijät altistavat perussairauksille

2:10 Videolla kerrotaan, mitkä tekijät altistavat tyypin 2 diabetekselle, sydän- ja verisuonitaudeille sekä keuhkosairauksille.

Lähde: National Geographic, BMJ, Science Daily