Melkein kaikkia sydänkohtauksia ja aivohalvauksia edeltää vähintään yksi neljän riskitekijän olemassaolosta.

Sydänsairauksien vähentämiseksi on vielä enemmän tehtävissä, eikä väite siitä, että sydän- ja verisuonitapahtuma iskee ilman varoituksia pidä paikkaansa, ilmenee maanantaina Journal of the American College of Cardiology -lehdessä julkaistusta tutkimuksesta.

Tutkimuksesta uutisoi muun muassa CNN.

Tutkijat analysoivat tietoja kahdesta ryhmästä, joista toiseen kuului yli 600 000 sydän- ja verisuonitauteja sairastavaa aikuista Etelä-Koreassa ja toiseen yli tuhat Yhdysvalloissa.

Tutkijat analysoivat, kuinka montaa prosenttia analysoitavien henkilöiden sydän- ja verisuonitapahtumista edelsivät perinteiset sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät eli verenpaine-, verensokeri- ja kolesterolitasot sekä tupakointi, joihin kaikkiin ihminen voi itse elämäntavoillaan, kuten liikunnalla ja ruokavaliolla, vaikuttaa.

Tutkijat ottivat huomioon myös ei-ihanteelliset lukemat, vaikka ne eivät olisikaan olleet tarpeeksi esimerkiksi korkean verenpaineen luokittelemiseksi.

Korkea verenpaine merkittävä riskitekijä, mutta oireettomana helposti unohdettavissa

Tutkijoiden havaintojen mukaan yli 99 prosentissa esimerkiksi sydänkohtauksia ja aivohalvauksia potilaalla oli ainakin yksi riskitekijä. Sama päti myös sepelvaltimotautiin ja sydämen vajaatoimintaan. Korkea verenpaine oli riskitekijöistä yleisin.

– Tämä on tärkeää, koska korkea verenpaine on melko helposti havaittavissa, mutta se on oireeton ja siksi se usein unohdetaan, tutkimuksen pääkirjoittaja Philip Greenland sanoo Medical News Todaylle.

– Tuloksemme osoittavat, kuinka tärkeää on tunnistaa se ja hoitaa sitä.

93 prosentilla osallistujista oli vähintään kaksi riskitekijää.

Kaikkien neljän riskitekijän lieviäkin nousuja tulisi hoitaa elämäntapamuutoksilla tai lääkkeillä, Greenland totesi CNN:lle.

