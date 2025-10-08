Tutkimuksen tulokset painottavat, että verenpaineella on merkitystä kaikenikäisille.

Sydän- ja verisuonitaudit ovat suomalaistenkin yleisin kuolinsyy. Korkean verenpaineen tiedetään olevan merkittävä riskitekijä näille sairauksille.

Lapsilla, joilla on korkea verenpaine 7-vuoltiaana, voi olla korkeampi riski kuolla sydän- ja verisuonitauteihin keski-iässä Yhdysvaltain sydänliiton (AHA) Hypertension Scientific Sessions 2025 -tapahtumassa syyskuussa esitelty alustava tutkimus paljastaa.

Tutkimus esiteltiin myös Journal of the American Medical Association -julkaisussa.

– Yllätyimme huomatessamme, että lapsuuden korkea verenpaine liittyi vakaviin terveysongelmiin monta vuotta myöhemmin. Erityisesti lapsena sairastettu verenpainetauti tai kohonnut verenpaine voi lisätä kuolemanriskiä 40–50 prosentilla seuraavien viiden vuosikymmenen aikana, sanoo tutkimuksen pääkirjoittaja Alexa Freedman AHA:n tiedotteessa.

Freedmanin mukaan tulokset korostavat verenpaineen seulonnan merkitystä jo lapsuudessa sekä ihanteellisen sydän- ja verisuoniterveyden edistämistä jo lapsuudessa.

"Tärkeää jo lapsuudessa"

Tutkijat saivat käyttöönsä noin 38 000 henkilön terveystiedot. Heidän verenpaineensa oli mitattu 7 vuoden iässä. Tutkijat ottivat huomioon myös muita tekijöitä varmistaakseen, että verenpainetulokset liittyivät lapsuuden todelliseen verenpaineeseen eivätkä heijastaneet ylipainoisten tai liikalihavien lasten verenpainetta.

Keskimäärin 54 vuoden ikään asti tehdyn seurannan jälkeen tutkijat havaitsivat analyysissään, että ne lapset, joilla oli 7 vuoden iässä korkeampi verenpaine, kuolivat todennäköisemmin sydän- ja verisuonisairauksiin aikuisena 55 ikävuoteen mennessä.

Riski oli suurin niillä lapsilla, joiden verenpaine oli ollut mittauksissa korkein huomioiden iän, sukupuolen ja pituuden.

Niilläkin lapsilla, joilla oli keskimääräistä vain kohtalaisesti korkeampi systolinen verenpaine eli yläpaine, oli 13 prosenttia suurempi riski ennenaikaiseen sydän- ja verisuonitautikuolemaan. Lapsilla, joilla oli keskimääräistä kohtalaisesti korkeampi diastolinen verenpaine eli alapaine, riski oli 18 prosenttia.

150 sisarusparin analyysi osoitti, että lapsilla, joilla oli korkeampi verenpaine 7-vuotiaana, oli samanlainen sydän- ja verisuonitautikuoleman riski verrattuna sisaruksiin, joilla oli matalampi verenpaine. Tämä havainto viittaisi siihen, etteivät heidän yhteinen perheensä ja varhaislapsuuden ympäristönsä voineet täysin selittää verenpaineen vaikutusta.

– Verenpaineen mittaus on tärkeää jo lapsuudessa, koska lasten korkealla verenpaineella voi olla vakavia seurauksia läpi elämän. On erittäin tärkeää olla tietoinen lapsesi verenpainelukemista, Freedman sanoo.

Tutkimuksessa oli rajoitteensa, erityisesti se, että analyysiin sisältyi vain yksi verenpaineen mittaus seitsemänvuotiaille lapsille. Se ei välttämättä anna koko kuvaa lapsuuden verenpaineen vaihtelusta tai pitkäaikaisesta verenpaineestaa. Huomioitavaa on sekin, että nykylapsilla on todennäköisesti erilaiset elämäntavat ja ympäristöaltistukset kuin lapsilla 1960- ja 1970-luvuilla.

Tiesitkö? Verenpaineen katsotaan olevan koholla, kun se on 140/90 mmHg tai korkeampi. Verenpainetta voi alentaa vähentämällä suolan käyttöä sekä liikkumalla riittävästi. Tupakoitsijan kannattaa lopettaa tupakointi. Ylipainoista auttaa painon pudottaminen. Lähde: Terveyskirjasto

Lähde: AHA