Autosta löytyi kuollut henkilö.

Autoilija ajoi ulos tieltä Pöytyällä Hinnerjoentiellä viime yönä.

Poliisi sai asiasta ilmoituksen sunnuntaina kello 5.15 aikaan. Ilmoittajan mukaan ajoneuvo oli pahasti vaurioitunut.

Ulosajon jäljet olivat vielä aamulla nähtävissä tapahtumapaikalla. Autoilija oli törmännyt kuvien perusteella tien vieressä olleisiin puihin ja kivikkoon.

Ilmoittaja löysi ajoneuvosta yhden elottoman henkilön, joka todettiin myöhemmin kuolleeksi.

Onnettomuuspaikka oli Valasrannantien risteyksestä noin 500 metriä Hinnerjoen suuntaan.

Poliisi tutkii liikenneonnettomuuteen johtaneita tapahtumia sekä selvittää autosta löytyneen henkilön kuolemansyytä.

Poliisi ei tiedota asiasta tässä vaiheessa enempää.