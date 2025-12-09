Poliisi pitää tapausta poikkeuksellisena.

Kaakkois- Suomen poliisilaitos on saanut valmiiksi esitutkinnan, jossa useita nuoria epäillään vakavistarikoksista.

Poliisi sai 14. syyskuuta ilmoituksen, jonka mukaan Haminassa sijaitsevaan alaikäisten nuorten sijoitusyksikköön oli tunkeutunut sisälle henkilöitä. Nuoret olivat väkivaltaa käyttäen hakeneet mukaansa yksikköön sijoitetun alaikäisen nuoren.

Kolme tunkeutujista pääsi sisälle lukittuun sijoitusyksikköön pahoinpitelemällä ja uhkaamalla henkilökuntaa noin 60-80 senttiä pitkillä niin sanotuilla machete-veitsillä.

Sijoitusyksikön henkilökunta ja asukkaat pakotettiin yhteen huoneeseen, minkä jälkeen epäillyt vapauttivat alaikäisen henkilön toisesta lukitusta huoneesta.

– Vapautettu nuori ja sijoitusyksiköön tunkeutuneet nuoret miehet ovat tuttuja keskenään ja valtaosalla heistä on ollut yhteistä rikollista menneisyyttä keskenään, vahvistaa tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kimmo Kostiainen.

Vapautettu nuori mies oli tietoinen vapautussuunnitelmista ja piti etukäteen yhteyttä häntä noutamaan tulossa olevaan porukkaan. Näin ollen poliisi katsoo miesten toimineen yhdessä tuumin ja kaikkia epäillään osallisuudesta tähän kyseiseen rikosasiaan.

Nuoria epäillään törkeästä vapaudenriistosta, virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, pakottamisesta, törkeästä kotirauhan rikkomisesta, vahingonteosta ja kahdesta pahoinpitelystä. Rikoksista epäillään kuutta nuorta.

Neljä nuorista otettiin kiinni Espoossa 17. syyskuuta. Kaksi muuta otettiin kiinni myöhemmin pääkaupunkiseudulla. Yhtä henkilöä lukuun ottamatta kiinniotetut vangittiin todennäköisin syin epäiltynä rikoksiin. Epäillyt ovat esitutkinnan aikana vapautuneet tutkintavankeudesta.

Tapaus on poikkeuksellinen poliisinkin näkökulmasta.

– Tapauksessa on huolestuttavia viitteitä siitä, että väkivallan käyttäminen on normalisoitumassa omien asioiden edistämisen keinona etenkin rikollista elämäntapaa viettävien tai sitä ihannoivien nuorten piireissä, Kostiainen kiteyttää.