Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) sanoo, että eduskunta-avustajien palauttaminen eduskunnan kanslian alaisuuteen olisi hänen mielestään hätäinen ja huonosti harkittu paniikkireaktio. Halla-aho kertoi asiasta lauantaina Ylen Ykkösaamussa.

Puyhemies Jussi Halla-ahon mukaan nykyisellä järjestelmällä, jossa avustajat toimivat eduskuntaryhmien alaisuudessa on paljon hyötyjä.

Nykyjärjestelmässä avustajaresurssia voidaan esimerkiksi kohdentaa tarpeen mukaan edustajien välillä, eikä jokaisella tarvitse olla henkilökohtaista avustajaa, Halla-aho kertoi.

Avustajien palauttamista eduskunnan kanslian alaisuuteen on väläytelty eduskunnan häirintäkohun jälkeen. Koska suurin osa avustajista työskentelee nykyisin eduskuntaryhmien alaisuudessa, ei kanslia pysty puuttumaan epäiltyihin häirintätapauksiin.

"Pikkujouluista enemmän harmia kuin iloa"

Ylen Ykkösaamussa Halla-aho kertoi myös henkilökohtaisen mielipiteensä eduskunnassa järjestettävistä pikkujouluista ja niin kutsutuista toimittajaglögeistä.

Toimittajaglögeillä kansanedustajat ja toimittajat voivat seurustella vapaasti, ja tapana on ollut, ettei illan tapahtumista uutisoida. Viime vuosina toimittajaglögien tapahtumista on kuitenkin myös alettu uutisoida.

– Oma henkilökohtainen mielipiteeni on, että näistä pikkujouluista on etenkin viime vuosina ollut ehkä enemmän harmia kuin iloa kenellekään, Halla-aho sanoi.

Parhaimmillaan pikkujoulut Halla-ahon mukaan kuitenkin voivat mahdollistaa sen, että edustajat ja toimittajat voivat epämuodollisesti verkostoitua, mikä puolestaan helpottaa kanssakäymistä eduskunnan arjessa.

Halla-aho ei kuitenkaan pidä hyvänä sitä, mitä pikkujoulut tekevät eduskunnan maineelle.

– On selvää, että se ei tee hyvää eduskunnan uskottavuudelle kansalaisten silmissä, että joka vuosi jotain ikäviä tapahtumia, joita on sattunut pikkujouluissa, käsitellään julkisuudessa, Halla-aho sanoi.

Ei ottanut kantaa puheenjohtajuuteen

Halla-aho kertoi todennäköisesti olevansa ehdolla kansanedustajaksi seuraavissa eduskuntavaaleissa.

– Minulla ei ole mitään tarvetta lyödä tätä asiaa tällä hetkellä lukkoon, mutta pitäisin sitä varsin todennäköisenä, että olen ehdokkaana seuraavissa vaaleissa.

Helsingin Sanomien lauantaina julkaiseman kyselyn mukaan perussuomalaisten kannattajat haluaisivat Halla-ahon takaisin puolueensa johtoon, jos nykyinen puheenjohtaja Riikka Purra luopuisi tehtävästä.

Halla-aho sanoi Ylellä olevansa otettu siitä, että perussuomalaisten kannattajakunta suhtautuu häneen positiivisesti. Hän ei kuitenkaan ottanut kantaa siihen, olisiko hän käytettävissä puheenjohtajan rooliin.

– Luulen, että näiden kyselyjen pääasiallinen tarkoitus on pyrkiä luomaan jonkinlaisia epäilyksiä puheenjohtajan asemasta tai hänen jatkostaan, eikä minulla ole mitään tarvetta ottaa näihin kantaa, hän sanoi.