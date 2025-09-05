Vihreät: Näin Suomesta voidaan tehdä hiilineutraali 10 vuodessa – "Piittaamattomuus ilmastokriisistä on haitallista myös taloudelle"

Hiilineutraaliustavoite on kirjattu ilmastolakiin, johon hallitus on ohjelmassaan sitoutunut.

Oppositiopuolue vihreät esitteli perjantaina mallinsa, jonka mukaan Suomesta voidaan tehdä hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Vihreät sanoo mallinsa osoittavan, että ilmastolakiin kirjattu tavoite on edelleen mahdollista toteuttaa kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla.

Vihreiden paketissa esitetään muun muassa ympäristölle haitallisista yritystuista luopumista, uusiutuvan energian investointien helpottamista, sähköisen liikenteen vauhdittamista sekä maan ja metsien hiilinielujen vahvistamista.

– Selvitys toisensa jälkeen osoittaa, että Suomella on runsaasti vaikuttavia ja kohtuuhintaisia keinoja vähentää päästöjä ja kasvattaa nieluja. Pitkälle hiilineutraaliuspolulla pääsisi yksinkertaisesti jo sillä, että hallitus peruuttaisi päästöjä kasvattavat päätöksensä, sanoo vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen tiedotteessa.

Hiilineutraaliustavoitetta hidastanee muun muassa valtiovarainministeriön torstainen ehdotus laskea polttoaineen hintoja.

Hallituksen määrä linjata toimista

Tavoite Suomen hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä on kirjattu ilmastolakiin. Sitoutuminen ilmastolain tavoitteisiin on kirjattu Petteri Orpon (kok.) hallituksen ohjelmaan.

Hallituksen kesällä antaman ilmastovuosikertomuksen mukaan tavoite ei täyty ilman merkittäviä lisätoimia. Hallituksen on tarkoitus linjata uusista toimista muun muassa energia- ja ilmastostrategiassa.

Strategian luonnos oli loppukesällä lausuntokierroksella. Suomen ilmastopaneeli arvioi tuolloin, että luonnos on täysin riittämätön hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi.

Strategia on tarkoitus antaa selontekona eduskunnalle myöhemmin tänä vuonna.

Vihreiden Tynkkynen sanoo, että hallituksen on korjattava ilmastosuunnitelmiaan, jotta ne sisältävät riittävät toimet hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

– Orpon hallitus on kunnostautunut jarruttamalla ilmastotoimia EU:ssa ja kasvattamalla päätöksillään päästöjä Suomessa. Piittaamattomuus ilmastokriisistä ja haluttomuus vaikuttaviin ilmastotoimiin on vastuutonta ja vastenmielistä. Se on kuitenkin myös haitallista Suomen taloudelle ja työpaikoille, koska vihreän siirtymän miljardi-investoinnit uhkaavat hyytyä.