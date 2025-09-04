Valtiovarainministeriö ehdottaa alennusta bensan hintaan

Valtiovarainministeriö laskisi bensan hintaa keskimäärin 2,7 senttiä litralta ensi vuoden alusta alkaen.
Ministeriö on jättänyt lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esityksestä, jolla muutettaisiin nestemäisten polttoaineiden valmisteveroa. Liikennepolttoaineiden hiilidioksidiveron määrän laskentaperusteena olevaa hiilidioksiditonnin arvoa alennettaisiin kahdessa vaiheessa 62 eurosta 51,3 euroon.
Veroalennus alentaisi dieselin ja sitä korvaavien polttoaineiden hintaa yhteensä keskimäärin 2,4 senttiä litralta.
Muutokset laskisivat valtion energiaverotuloja noin 50 miljoonaa euroa ensi vuoden tasolla ja 96 miljoonalla eurolla vuoden 2027 tasolla. Ehdotuksen taustalla on hallitusohjelman mukainen liikennepolttoaineiden valmisteveron hiilidioksidikomponentin alennus, jonka tavoitteena on vahvistaa kotitalouksien ostovoimaa.
Asiasta uutisoi aiemmin ainakin Talouselämä.