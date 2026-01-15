Venezuelan väliaikainen presidentti Delcy Rodriguez kehui Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa käymäänsä puhelinkeskustelua.
Donald Trump ja Delcy Rodriguez puhuivat puhelimessa paikallista aikaa keskiviikkona.
Kyseessä oli tiettävästi kaksikon ensimmäinen keskustelu sen jälkeen, kun Yhdysvallat sieppasi Venezuelan presidentti Nicolas Maduron.
Rodriguezin mukaan puhelinkeskustelu oli pitkä, antoisa ja kohtelias.
Myös Trump suitsutti puhelua ja kehui Rodriguezia.
– Meillä oli juuri hieno puhelu, ja hän on upea ihminen, Trump sanoi toimittajille Valkoisessa talossa.
Myöhemmin Trump kirjoitti omistamassaan Truth Social -viestipalvelussa, että johtajien keskustelu käsitteli monia asioita, kuten öljyä, mineraaleja, kauppaa ja kansallista turvallisuutta.
– Olemme ottamassa valtavia edistysaskeleita, Trump sanoi.