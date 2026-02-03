Yhdysvaltain asevoimat kertoo ampuneensa alas yhdysvaltalaista lentotukialusta lähestyneen iranilaisdroonin Arabianmerellä.
Yhdysvaltojen Lähi-idän-joukkojen komentokeskuksen Centcomin tiedottaja Tim Hawkins kertoi lausunnossaan, että USS Abraham Lincoln -lentotukialuksen hävittäjä ampui iranilaisdroonin alas itsepuolustuksena ja alusta suojellakseen.
Yhdysvallat on lisännyt sotilaallista läsnäoloaan Iranin lähettyvillä sen jälkeen, kun Iran tukahdutti verisesti maan hallintoa vastustavia mielenosoituksia.
Vallankumouskaarti yritti tankkerin pysäytystä
Aiemmin tiistaina brittiläinen meriliikenteen turvallisuusalalla toimiva yritys kertoi, että Yhdysvaltojen lipun alla seilaavaa tankkeria oli lähestynyt Iranin vallankumouskaartin aseveneitä Hormuzinsalmella.
Turvallisuusyrityksen mukaan vallankumouskaarti oli ilmoittanut radioyhteydellä tankkerille, että sotilaat halusivat sen pysähtyvän ja että he aikoivat nousta alukselle.
Tankkeri kiihdytti vauhtiaan ja sitä turvaamaan saapui yhdysvaltalainen sota-alus.
Iranilaisen Fars-uutistoimiston mukaan alus olisi ollut laittomasti Iranin aluevesillä. Brittiyritys kiisti väitteen.