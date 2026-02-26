Jos teet itse hummusta, pidä mielessä tämä vinkki!

Huomenta Suomessa keskusteltiin helmikuussa leivänpäällisistä ja niiden terveellisyydestä. Vuoden 2024 lopulla julkaistuissa ravitsemussuosituksissa kannustetaan suomalaisia muun muassa vähentämään lihaleikkeleiden käyttöä.

Mitä sitten leikkeleiden tilalle? Omia vinkkejään Huomenta Suomessaan jakoi kokki Linnea Vihonen. Lähetyksessä valmistui helppo, edullinen, proteiinipitoinen ja herkullinen hernetahna pakasteherneistä.

Hernetahnan lisäksi kokki suositteli leivän päälle myös hummusta.

"Superhyvä vinkki" kotitekoiseen hummukseen

Ruokakaupat ovat pullollaan erilaisia valmiita vaihtoehtoja, mutta hummusta voi tehdä helposti myös itse.

Testaa esimerkiksi Joseph Youssefin hummusohje

– Ja jos haluat tehdä hummusta itse kotona, niin minulla on ihan superhyvä vinkki, Vihonen intoili.

Hän kertoo saaneensa vinkin turkkilaissyntyiseltä keittiömestariystävältään.

– Kun sinulla on kikherneet, tahini ja oliiviöljy tehosekoittimessa, niin sitä pitää ajaa tarpeeksi kauan, jotta siitä tulee tarpeeksi sielää. Jotta tahna ei kuumene liikaa, niin heitä sinne joukkoon pari jääpalaa.

– Tämä oli mielästäni mind blowing [tajunnanräjäyttävää]!

Vihosen mukaan hummusta voi myös helposti varioida ja valmistaa sitä erilaisista kasviksista, vaikkapa herneestä tai punajuuresta.

Vihosen mukaan hummusta voi myös helposti varioida ja valmistaa sitä erilaisista kasviksista, vaikkapa herneestä tai punajuuresta.

