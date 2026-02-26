Entiselle ulkoministerille ja presidenttiehdokkaalle Pekka Haavistolle on etsitty sopivaa kansainvälistä tehtävää pitkään, kirjoittaa politiikan toimittaja Antonia Berg.

Syksyllä 2024 Suomessa oltiin varmoja siitä, että Pekka Haavisto (vihr.) siirtyisi YK:n Lähi-idän rauhanprosessin erikoiskoordinaattorin tehtävään. Mutta ei!

Israelin mielestä Haavisto oli liian läheinen YK:n pääsihteerin Antonio Guterresin kanssa. Haavisto oli myös puhunut kahden valtion mallin puolesta, kuten koko Suomen ulkopoliittinen johto, ja tätä ei tietenkään katsottu hyvällä Israelissa.

Haavisto jäi nuolemaan näppejään.

Kolme kertaa presidentinvaaleissa ehdolla ollut ja kolme kertaa toiseksi eniten ääniä saaneena Haavisto oli kuin maansa myynyt. Eikä Haavisto ole oikein tuntunut löytäneen omaa paikkaansa eduskunnassa tällä kaudella. Näin siitä huolimatta, että hän on saanut toimia lempilajinsa eli ulkopolitiikan tehtävissä ulkoasiainvaliokunnassa.

Mutta nyt vihdoin ja viimein tärppäsi, kun YK:n pääsihteeri Antonio Guterres keksi nimetä Pekka Haaviston uudeksi henkilökohtaiseksi edustajakseen Sudaniin.

Silmin nähden tyytyväinen Haavisto kohtasi median torstaina eduskunnassa kertoakseen hieman tarkemmin uudesta työtehtävästä.

Pitkä ura kansainvälisissä tehtävissä

Haavistolla on yli 40 vuoden kokemus politiikasta. Kansanedustajana hän on ollut ensin vuosina 1987–1995 ja uudelleen vuodesta 2007 tähän päivään asti. Hän on ollut ministerinä moneen otteeseen ja toimi Suomen ulkoministerinä viime vaalikaudella 2019–2023.

Ennen kaikkea Haavisto on tehnyt pitkän uran YK:ssa. Hänet tunnetaan, ja mikä tärkeintä Guterres luottaa Haavistoon.

Haavistolla on aikaisempaa kokemusta sovittelusta Afrikassa ja Lähi-idässä sekä tehtävistä Euroopan unionissa ja YK:ssa.

Vuosien 2005–2007 aikana hän toimi EU:n Sudanin erityisedustajana sekä YK:n erityisasiantuntijana Darfurin rauhanneuvotteluissa.

YK:ssa hän oli myös ympäristöjärjestö UNEPin tehtävissä kriisialueilla vuosina 1999–2005.

Presidentti Tarja Halonen muistutti eilen MTV Uutisten haastattelussa, että YK:ssa arvostetaan nimenomaan pitkää YK-kokemusta.

– YK:n ura tarkoittaa, että pitää olla pitkään mukana. Ura ei tule sillä, että joku henkilö on täällä tunnettu, se on hyvin hidas prosessi. Useimmiten YK, kuten kaikki muutkin järjestöt, haluaa nimenomaan omat ihmiset tehtäviin, sanoi Halonen.

Vihreät hankalassa tilanteessa

Haaviston pesti on aluksi vuoden mittainen, ja tämän jälkeen tehtävää YK:n pääsihteerin henkilökohtaisena erityisedustajana on mahdollista jatkaa.

Uusi tehtävä tarkoittaa, että Pekka Haavisto ei ole ehdolla ensi kevään eduskuntavaaleissa.

Vihreässä puolueessa pohditaan jo nyt, mistä löytää tarpeeksi tunnettuja ehdokkaita, jotta saadaan Haaviston reilut 8000 ääntä kasaan Helsingissä ensi keväänä.