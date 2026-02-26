EU-parlamentti tuki kansalaisaloitetta äänin 358–202.
EU-komissio on päättänyt, että sen jäsenmaat voivat vapaaehtoisesti käyttää EU-rahoitusta tukeakseen haavoittuvassa asemassa olevien naisten oikeutta aborttiin.
Komissio antoi tänään näkemyksensä My voice, my choice -kansalaisaloitteesta. Aloitteessa ehdotetaan taloudellista mekanismia, jolla turvattaisiin kaikille EU-maiden kansalaisille oikeus aborttiin myös silloin, kun se ei ole mahdollista omassa asuinmaassa.
EU-parlamentti asettui joulukuussa tukemaan kansalaisaloitetta äänin 358–202. Suomalaisista europarlamentaarikoista vain perussuomalaisten Sebastian Tynkkynen äänesti aloitetta vastaan.