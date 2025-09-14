Romanian puolustusministeri Ionut Mosteanu sanoo Romanian tuomitsevan Venäjän holtittoman toiminnan, joka uhkaa alueellista vakautta.
Ministeri lausui asiasta lauantai-iltana viestipalvelu X:ssä.
Romanian puolustusministeriön ja Ukrainan mukaan venäläinen drooni loukkasi lauantaina Romanian ilmatilaa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan drooni tunkeutui Romanian ilmatilaan vajaan tunnin ajaksi ja eteni kymmenen kilometrin syvyyteen.
Kaksi F-16-hävittäjää nousi lentoon ja seurasi droonia, kunnes se katosi lähellä Chilia Vecheä, Mosteanu kertoi. Chilia Veche sijaitsee Romanian itäosassa Romanian ja Ukrainan rajalla.
Lue myös: Venäläinen drooni loukkasi Romanian ilmatilaa, hävittäjät nousivat ilmaan myös Puolassa
Drooni ei Mosteanun mukaan aiheuttanut missään vaiheessa vaaraa väestölle.
– Yhdessä Nato-liittolaistemme kanssa pysymme valppaina ja valmiina puolustamaan jokaista tuumaa liittolaistemme ilmatilasta, Mosteanu kirjoittaa.