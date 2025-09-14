Romanian puolustusministeri Ionut Mosteanu sanoo Romanian tuomitsevan Venäjän holtittoman toiminnan, joka uhkaa alueellista vakautta.

Ministeri lausui asiasta lauantai-iltana viestipalvelu X:ssä.

Romanian puolustusministeriön ja Ukrainan mukaan venäläinen drooni loukkasi lauantaina Romanian ilmatilaa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan drooni tunkeutui Romanian ilmatilaan vajaan tunnin ajaksi ja eteni kymmenen kilometrin syvyyteen.

Kaksi F-16-hävittäjää nousi lentoon ja seurasi droonia, kunnes se katosi lähellä Chilia Vecheä, Mosteanu kertoi. Chilia Veche sijaitsee Romanian itäosassa Romanian ja Ukrainan rajalla.

Drooni ei Mosteanun mukaan aiheuttanut missään vaiheessa vaaraa väestölle.

– Yhdessä Nato-liittolaistemme kanssa pysymme valppaina ja valmiina puolustamaan jokaista tuumaa liittolaistemme ilmatilasta, Mosteanu kirjoittaa.