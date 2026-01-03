Moderni sodankäynti on muuttunut. MTV Uutiset esittelee kolme eri käyttötarkoituksiin tehtyä droonia.

Tämä juttu on julkaistu aiemmin vuoden 2025 aikana. Loppuvuoden aikana julkaisemme uudelleen vuoden luetuimpia, koskettavimpia ja kiinnostavimpia artikkeleitamme.

Venäjän drooni-iskujen määrä Ukrainassa on kasvanut rajusti tänä vuonna. Tutkimuslaitos CSIS:n mukaan Venäjä on laukaissut yli 44 000 Shahed-tyyppistä lennokkia, mikä on nelinkertainen määrä vuoteen 2024 verrattuna.

Venäjän droonihyökkäysten lisääntyminen on muuttanut taistelukenttää, ja yhä useammin hyökkäykset kohdistuvat myös siviili-infrastruktuuriin.

Everstiluutnantti evp. Olli Dahl esitteli MTV Uutisten uutislähetyksessä erilaisia droonimalleja lisätyn todellisuuden eli AR-teknologian tuella.

Dahl sanoo, että droonit ovat nykytaistelussa merkittävä uhka, mutta eivät vielä kokonaan korvaa perinteistä panssarivaunutoimintaa.

– Näinkin väitetään, mutta kyllä se panssarivaunu ja panssarijoukko on edelleen suurin yhdistelmä tulivoimaa ja liikettä, jota tarvitaan, Dahl sanoo.

– Droonit ovat yksi monista uhista ja merkittävä sellainen – ja samalla myös apu panssarijoukon toiminnassa.

Tiedusteludrooneista iranilaisjättiläisiin

Studiossa esiteltiin sekä tiedusteludrooneja että niin kutsuttuja kamikaze-drooneja.

Tiedusteludroonit antavat reaaliaikaista kuvaa taistelukentästä ja toimivat droonipilottien "silminä".

Tiedusteludroonien perässä paikalle lähetetään räjähteillä varustetut lennokit. Ne voivat kantaa esimerkiksi panssarintorjunta- tai sirpalekärkiä.

– Tässä on yksi esimerkki kamikaze-droonista. Akku on suuri ja alla voi olla esimerkiksi RPG-tyyppinen panssarintorjuntakranaatti, Dahl kertoo.

– Niillä pystytään läpäisemään panssaria sivusta tai takaa, tuhoamaan bunkkereita — ja tuhoamaan myös yksittäisiä henkilöitä.

Shahed-tyyppiset suuret siivekkäät droonit puolestaan kantavat raskaampia räjähteitä. Osa niistä saattaa olla myös harhautusdrooneja, joissa on pelkkää polttoainetta, ja silloin kantomatka voi olla hyvinkin pitkä.

Venäjä valmistaa Shahedeja nykyään itsekin nimellä Geran 1, 2 ja 3.

Dahlilta kysyttiin myös, pitäisikö Euroopan kiirehtiä droonipuolustustaan. Siihen hänellä oli lyhyt vastaus:

– Kyllä pitäisi.