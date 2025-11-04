Brysselin lentokentällä droonihavainto.
Brysselin lentokenttä on suljettu droonihavainnon takia, kertoo muun muassa paikallinen Le Soir -lehti.
Lehden mukaan lentoliikenne keskeytettiin tiistai-iltana turvallisuussyistä, kun lentokentän ilmatilan valvonnasta vastaava Skeyes ilmoitti havainneensa droonin.
Lehden mukaan ilmoitus droonihavainnosta tehtiin hieman ennen kello 20.00 paikallista aikaa ja varotoimenpiteenä kaikki lentoliikenne keskeytettiin. Laskeutumassa olleet koneet ohjattiin muille kentille.
Brysselin lentokenttä vahvistaa kentän sulkemisen Le Soir -lehdelle, mutta ei anna toistaiseksi lisätietoja. Lentokentän tiedottaja ei osannut arvioida kauanko lentokenttä pysyy suljettuna.