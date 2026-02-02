Tuntematon drooni on pudonnut sotilastukikohdan alueelle Puolassa.
Drooni putosi maahan Przasnyszissa Keski-Puolassa viime viikon keskiviikkona, uutistoimisto Reuters kertoo puolalaisen Radio Zetin raportin perusteella.
Alueella sijaitseva sotilastukikohta on erikoistunut radioelektroniseen tiedusteluun ja sodankäyntiin. Keskus hankkii tietoa ja valvoo radioaaltojen liikennettä Koillis-Puolassa.
Radio Zetin mukaan tunnistamattomasta lähteestä tullut lennokki putosi muutamien kymmenien metrien päähän asevarastosta. Sen epäiltiin median mukaan olevan tiedustelulennokki.
Sotilaspoliisin tiedottaja Tomasz Wiktorowicz sanoi Reutersille turvallisuushenkilöstön havainneen droonin lentävän tukikohdan yllä, minkä jälkeen se putosi alueelle.
– Lelumainen laite otettiin talteen. Se luovutettiin myöhemmin sotilaspoliisille, ja asiassa on käynnissä tutkinta, hän vahvisti Reutersille.
Hän lisäsi, että kyseessä on yksinkertainen laite, jota oli mahdollisesti ohjattu matkapuhelimella ja joka oli menettänyt yhteyden ohjaajaansa.
– Laitteesta ei löytynyt tallentavia osia, kuten muistikorttia tai SIM-korttia, jotka olisivat voineet välittää tietoja.
Euroopan viranomaiset ovat olleet valppaana droonien suhteen sen jälkeen, kun droonit ovat häirinneet lentokenttien tai sotilaskohteiden toimintaa.
Juttua täydennetty ja päivitetty uusilla tiedoilla 2.2.2026 kello 19.39.