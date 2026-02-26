Iltalehden mukaan Henna Peltonen perui avioerohakemuksensa 20. helmikuuta.
Iltalehti kertoo, että laulaja Tauski Peltosen puoliso Henna Peltonen on perunut avioerohakemuksensa.
Pirkanmaan käräjäoikeudesta kerrotaan IL:lle, että peruutus saapui käräjäoikeuteen perjantaina 20. helmikuuta. Asiasta annettiin ratkaisu 25. helmikuuta, ja avioero on virallisesti peruutettu.
Seiska kertoi marraskuussa, että Henna oli jättänyt avioerohakemuksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen.
Tauski ja Henna avioituivat ensimmäisen kerran vuonna 2011, mutta liitto päättyi eroon vuonna 2015.