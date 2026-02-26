Tauski ja Henna vierailivat Huomenta Suomen haastattelussa syyskuussa kertomassa parisuhteestaan. Tuolloin Tauski kertoi, että heillä on Hennan kanssa hyvällä tavalla haasteellinen avioliitto ja parisuhde.

– Me haetaan vähän haasteita ja se on se kiva juttu, joka pitää meidän suhteemme sellaisena, että ihan kuin oltaisiin ensimmäistä kertaa yhdessä, Tauski sanoi.