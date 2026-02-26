Tappara ei hyväksy SM-liigan kurinpitodelegaation päätöstä ja aikoo valittaa Urheilun oikeusturvalautakuntaan Rikard Grönborgille annetusta kolmen ottelun toimintakiellosta ja seuralle myönnetystä 10 000 euron sakosta.

Tapparan toimitusjohtajan Ari Penttilän mukaan seura ei hyväksy millään muotoa SM-liigan kurinpitodelegaation päätöstä päävalmentaja Rikard Grönborgin toimitsijakiellosta.

– Emme hyväksy tätä päätöstä. Aiomme siitä valittaa eteenpäin Urheilun oikeusturvalautakuntaan ja ylipäätään ryhtyä kaikkiin mahdollisiin laillisiin toimenpiteisiin saadaksemme oikeutta niin seuralle kuin päävalmentaja Grönborgille, Penttilä ilmoittaa MTV Urheilulle.

Grönborgille annettiin toimintakieltoa viime viikon keskiviikkona pelatun Tappara–JYP-ottelun tapahtumista. Päävalmentajan katsottiin kurinpitopäätöksessä olleen esihenkilönä vastuussa ensimmäisen erän tappelusta, joka on JYP-leirissä nähty selvänä kostona aiemmin tällä kaudella tapahtuneesta taklauksesta Kristian Tanukseen.

Penttilä ei sulata kurinpitodelegaation näkemystä siitä, että Grönborg olisi ollut tappeluun lähteneen Emil Sylvegårdin toiminnasta vastuussa.

– Mikä tahansa päätös, joka ei perustu faktoihin tai perustuu kuulopuheisiin tai muihin sellaisiin todisteisiin, joita ei voi objektiivisesti tarkastella, tuntuu oikeustajun vastaiselta, Penttilä jyrisee.

Miten Tappara suhtautuu sille annettuun 10 000 euron sopimussakkoon?

– Ei me hyväksytä niitäkään.

Penttilä ei vaikuta päätöksen lisäksi myöskään tyytyväiseltä siihen, miten pitkään jatkuneesta kurinpitoprosessista on ulospäin tiedotettu.

– Tutkinta oli tosi pitkä. Vastoin kuin jossain tiedotteissa oli lukenut, se pituus ei johtunut täysin Tapparasta. Viittaan lähinnä SM-liigan tiedottamiseen tästä asiasta, miten tästä prosessista on kerrottu, se ei ole tasapuolista, Penttilä summaa.

SM-liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen asetti Tappara–JYP-ottelun tapahtumat liigan kurinpidon käsittelyyn ottelua seuranneena päivänä torstaina 19. helmikuuta. Kurinpitopäätöstä siirrettiin useampaan kertaan muun muassa seuroille annettujen lausuntopyyntöjen vuoksi.

Seurat saivat lausuntojensa jälkeen tehdä myös vastineita toistensa lausunnoille tapahtumista.

Penttilä ei ollut vielä torstai-iltapäivällä täysin selvillä tapauksen seuraavista askelmerkeistä.

1:11 Antti Tyrväinen ja Emil Sylvegård tappelivat jo 17 sekunnin pelin jälkeen – kahden ottelun pelikiellon arvoisesti.