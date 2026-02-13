Liiketoiminta ja kehitys

Yhdysvaltain eteläinen sotilasjohto Southern Command, joka valvoo Yhdysvaltain sotilasoperaatioita Latinalaisessa Amerikassa, sanoi keskittyvänsä edelleen "laittoman toiminnan ja haitallisten toimijoiden vastustamiseen läntisellä pallonpuoliskolla".

USS Gerald R. Ford on operoinut viime ajat Karibialla saattuealuksiensa kanssa ja osallistui aiemmin tänä vuonna operaatioihin Venezuelassa.

Siirto tarkoittaa, että alueella on kohta kaksi lentotukialusta samaan aikaan, kun jännitteet Yhdysvaltojen ja Iranin välillä kasvavat.

Katso myös: Iran ja Yhdysvallat ovat törmäyskurssilla – mitä Lähi-idässä oikein tapahtuu?

337-metrinen USS Gerald R. Ford on maailman suurin sota-alus.

Historian suurin

Aluksella voi kuljettaa yli 75 sotilasilma-alusta, kuten F-18 Super Hornet -hävittäjiä ja E-2 Hawkeye -valvontalentokoneita.

Siinä on myös kehittynyt tutkajärjestelmä, joka auttaa ilmaliikenteen ohjauksessa ja navigoinnissa.

Alus liikkuu saattueen kanssa, johon kuuluu muun muassa ohjusristeilijä ja ohjushävittäjiä.

Lentotukialukset eivät koskaan liiku yksin. Seuranaan USS Gerald R. Fordilla on useita pienempia sota-aluksia./All Over Press

Trump uhkasi traumoilla

Lähi-idässä USS Gerald Fordia odottavat Abraham Lincoln -lentotukialus, useita ohjushävittäjiä ja tiedustelulentokoneita. Ne on siirretty alueelle viime viikkoina.

Koska Yhdysvaltain asevoimilla on 11 lentotukialusta, ne ovat rajallinen resurssi ja niiden aikataulut määritellään yleensä hyvissä ajoin.

Presidentti Donald Trump sanoi tällä viikolla harkitsevansa toisen lentotukialuksen lähettämistä Lähi-itään, jos sopimusta Iranin kanssa ei synny.