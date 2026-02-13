Yhdysvallat siirtää maailman suurimman sotalaivan Lähi-Itään.
Pentagon lähettää lentotukialus USS Gerald R. Fordin Karibialta Lähi-itään, kaksi yhdysvaltalaista virkamiestä kertoi perjantaina uutistoimisto Reutersille.
Siirto tarkoittaa, että alueella on kohta kaksi lentotukialusta samaan aikaan, kun jännitteet Yhdysvaltojen ja Iranin välillä kasvavat.
USS Gerald R. Ford on operoinut viime ajat Karibialla saattuealuksiensa kanssa ja osallistui aiemmin tänä vuonna operaatioihin Venezuelassa.
Yhdysvaltain eteläinen sotilasjohto Southern Command, joka valvoo Yhdysvaltain sotilasoperaatioita Latinalaisessa Amerikassa, sanoi keskittyvänsä edelleen "laittoman toiminnan ja haitallisten toimijoiden vastustamiseen läntisellä pallonpuoliskolla".
Toinen Reutersille nimettömänä puhuneista virkamiehistä sanoi, että tukialuksella kestäisi vähintään viikon saapua Lähi-itään.