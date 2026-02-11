Ukrainan ilmavoimat ylistää hävittäjälentäjän osumaa.
Ukrainan ilmavoimat jakoi alkuviikosta videon venäläisen shahed-droonin tuhoamisesta Ukrainan maaperän yllä.
Ilmeisesti siviilin maasta käsin viikonloppuna kuvaamalla videolla F-16-hävittäjää lentänyt lentäjä tuhoaa Shahed-136-droonin (Geran-2) ilmasta tarkalla osumalla.
Tuloksena on valtaisa räjähdys ilmassa.
– Hyvin tehty! Tilannetta todistanut kuvaaja huutaa ukrainaksi videolla.
Hävittäjä ampuu droonin koneeseen kiinnitetyllä M61 Vulcan -konetykillä, jonka kova pauke kuuluu videolla, kertoo uutismedia Newsweek.
Ukrainan ilmavoimat hehkutti videolle tallentunutta osumaa kovasti.
– F-16-hävittäjä tuhoaa eeppisesti vihollisen droonin Ukrainassa.
Drooni-iskut arkipäivää Ukrainassa
Shahed-tyyppiset droonit ovat olleet yleinen näky Ukrainan taivaalla sodan ajan.
Ne pystyvät kantamaan mukanaan raskaampia räjähdepanoksia ja toimimaan tarvittaessa myös harhauttajina, jolloin niissä on mukana pelkkää polttoainetta.
Ukrainan sodassa drooni-iskujen määrät ovat kasvaneet valtavasti vuosien saatossa. Se on vaatinut molemmilta osapuolilta koko ajan uusia tapoja torjua niiden uhkaa.