SpaceX:n tulevan avaruuslennon miehistöön on tehty muutos erikoisten syytösten keskellä.
Venäläinen kosmonautti Oleg Artemjev on siirretty syrjään SpaceX:n tulevan Crew-12 -avaruuslennon miehistöstä.
Väitteiden mukaan Artemjev oli kuvannut yhdysvalaltaisen avaruusyhtiö SpaceX:n arkaluontoisia kohteita, kuten yhtiön kehittämiä moottoreita sekä salaisia dokumentteja. Tapaus oli sattunut yhtiön koulutuskeskuksessa Kaliforniassa.
Aiheesta uutisoi muun muassa Euronews The Insider-sivuston tietoihin viitaten.
Lähteiden mukaan tapauksesta on käynnistetty virastojen välinen selvitys.
Artemjevin väitetään ottaneen turvallisuusmääräysten vastaisesti kännykällään kuvamateriaalia ja dokumentaatiota SpaceX:n teknologiasta ja pyrkineen siirtämään kyseistä materiaalia eteenpäin.
Avaruusteknologiaan keskittynyt analyytikko Georgy Trishkin toteaa, että ei ole kovin uskottavaa ajatella, että kokenut kosmonautti olisi tehnyt näin vakavan virheen vahingossa.
Venäjän avaruusjärjestö Roscosmos on ilmoittanut, että Artemjevin tulee korvaamaan kosmonautti , joka on aiemmin ollut SpaceX:n Crew-6 -lennolla vuonna 2023.