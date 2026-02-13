Miehistö tekee Kansainvälisellä avaruusasemalla tieteellisiä kokeita muun muassa keuhkokudoksen kasvattamisesta.

Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan on määrä lähettää tänään kolme astronauttia ja yksi kosmonautti Kansainväliselle avaruusasemalle ISS:lle. Laukaisu tapahtuu Cape Canaveralin avaruuskeskuksesta Floridasta. Aluksena toimii avaruusyhtiö SpaceX:n Dragon.

Avaruusasemalla Crew 12 -miehistön on tarkoitus tehdä tieteellisiä kokeita muun muassa mikropainovoiman vaikutuksesta ihmiskehoon ja keuhkokudoksen kasvattamisesta avaruudessa.

Asemalle lähtevät Nasan astronautit Jessica Meir ja Jack Hathaway, Euroopan avaruusjärjestön Esan astronautti Sophie Adenot sekä Venäjän avaruushallinnon Roskosmosin kosmonautti Andrei Fedjajev.

Tammikuussa neljä avaruuslentäjää palasi avaruusasemalta etuajassa Maahan miehistön yhden jäsenen terveyssyiden vuoksi.

Nasa ei julkistanut hoitoa tai tutkimuksia tarvinneen miehistön jäsenen nimeä, mutta kertoi ennen paluuta, että hänen tilansa oli vakaa ja ettei kyseessä ollut varsinainen hätäevakuointi. Kerta oli ensimmäinen, kun Nasa evakuoi miehistöä ISS:ltä terveyssyistä.