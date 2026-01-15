Crew 11 -miehistö palaa kotiin Kansainväliseltä avaruusasemalta suunniteltua aikaisemmin. Nasa on kertonut, että ratkaisuun päädyttiin yhden miehistön jäsenen terveydentilan vuoksi.
Neljä avaruuslentäjää on palaamassa etuajassa Maahan Kansainväliseltä avaruusasemalta ISS:ltä. Crew 11 -miehistö palaa asemalta aiottua aikaisemmin yhden miehistön jäsenen terveyssyiden vuoksi.
Avaruusyhtiö SpaceX:n Dragon-alus aloitti aamuyöllä Suomen aikaa hätälentonsa kohti maata. Jos kaikki sujuu suunnitellusti ja sää sallii, Dragon-alus putoaa mereen Kalifornian edustalle tällä tietoa torstaina aamupäivällä Suomen aikaa.
Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa ei ole julkistanut tutkimuksia tai hoitoa tarvitsevan miehistön jäsenen nimeä, mutta on kertonut, että hänen tilansa on vakaa eikä kyseessä ole varsinainen hätäevakuointi.
Maahan palaavat Nasan amerikkalaiset astronautit Zena Cardman ja Mike Fincke, japanilainen astronautti Kimiya Yui sekä venäläisen Roskosmosin kosmonautti Oleg Platonov. Nelikko on ollut ISS:llä elokuun alusta asti. Heidän olisi ollut muutenkin määrä palata takaisin Maahan lähiviikkoina.
Sairastuneen astronautin nimeä ei ole kerrottu. Avaruusasemalla ei ole koulutettua lääkäriä./All Over Press
Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Nasa evakuoi miehistöä ISS:ltä terveyssyistä.
Kansainväliselle avaruusasemalle jää nelikon poistuttua tavallista pienempi miehistö.
ISS:llä on ollut miehistöä jatkuvasti vuodesta 2000 lähtien. Aseman käytön on määrä loppua vuoden 2031 alun tietämissä, kun se ohjataan alemmas ja tuhoutumaan ilmakehässä.