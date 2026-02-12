Amazon-pohatan järjestelmä haastaa Elon Muskin avaruusherruutta.
Euroopan avaruusjärjestö ESA:n viimeisin Ariane 6 -kantoraketti laukaistiin onnistuneesti torstaina.
Ariane 6 laukaistiin Ranskan Guayanasta, Etelä-Amerikan koillisrannikolta. Aiheesta uutisoi Euronews.
Kantorakettiin pakattiin 32 satelliittia Amazon Leo -järjestelmään, joka pyrkii taklaamaan Elon Muskin Starlink-järjestelmää.
Miljardööri Jeff Bezosin perustama yhdysvaltalaisfirma Amazon on yksi hankkeen suurimmista maksajista, vaikka hanke nähdäänkin symbolisesti avauksena Euroopan avaruusitsenäisyydelle.
Raketin osia on valmistettu niin Ranskassa kuin Saksassa.
Tästä on kyse
Ariane 6 on edeltäjiinsä verrattuna astetta parempi ja voimakkaampi, sillä kantoraketilla on neljä lisää työntövoimaa tuovia apuraketteja eli boostereita.