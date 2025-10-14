SpaceX lähetti matkaan 11. Starship-raketin Teksasissa.
Elon Muskin SpaceX on tehnyt uuden testilennon Starship-aluksella. Ylös avaruuteen suunnannut lento lähti maanantaina Teksasin Starbasesta.
Testilennolla haluttiin demonstroida uudelleen käytettävän raketin kykyä viedä satelliitteja kiertoradalle ja lopulta ihmisiä Kuuhun ja Marsiin.
– Kiitos kaikista historiallisista lennoista, raketin matkaan lähettänyt operaattori sanoi massiivisen vehkeen noustessa ilmaan tulimeren keskeltä.
Raketti laskeutui noin seitsemän minuutin lennon jälkeen Meksikonlahdelle, mutta se ehti nähdä muun muassa Maan kaarevuuden avaruudesta, kuten videolta voi havaita.
Starship on suunniteltu täysin uudelleenkäytettäväksi ja siten kustannustehokkaammaksi kuin perinteiset raketit. Se on suurin koskaan valmistettu raketti.
Yhdysvaltain avaruusjärjestö Nasa aikoo käyttää Starshipiä ihmisten lähettämiseen Kuuhun Artemis-ohjelmansa puitteissa vuonna 2027.
Katso video lennosta yltä!
Video: SpaceX/Reuters